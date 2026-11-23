Vjeroučiteljski portal Mreže Riječi uspješno je i svečano priveo kraju svoj višegodišnji digitalni evangelizacijski projekt „Škola Riječi“.

Ovaj je zapaženi projekt ostvaren u plodonosnoj suradnji s izv. prof. dr. sc. fra Domagojem Runjom, pročelnikom Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Završetkom snimanja i objave svih tjednih razmatranja za liturgijske godine A, B i C, u ukupno 191 emisiji, zaokružen je cjeloviti trogodišnji nedjeljni liturgijski ciklus Katoličke Crkve. Kroz video priloge objavljivane svakoga petka, fra Domagoj Runje je vjernicima, vjeroučiteljima, studentima i svećenicima darovao dragocjena, stručna i pristupačna egzegetska i pastoralna tumačenja nedjeljnih evanđeoskih ulomaka. Na taj je način Božju riječ približio široj javnosti izvan školskih učionica i vjeronaučnih dvorana, unoseći toplinu i dubinu Svetoga pisma u domove brojnih pratitelja.

Uredništvo portala Mreže Riječi ovim putem upućuje iskrenu i duboku zahvalnost fra Domagoju Runji na višegodišnjem trudu, predanosti, stručnosti i bratskoj spremnosti kojom je iz tjedna u tjedan strpljivo tumačio Riječ i obogaćivao duhovni život crkvene zajednice.

Emisije su snimane u studiju portala Mreže Riječi u Splitu uz predani rad cijelog uredničkog i produkcijskog tima portala.

Iako je produkcijski ciklus zaključen, svih 191 snimljenih razmatranja za sve tri liturgijske godine ostaje trajno dostupno kao bogata i nepresušna digitalna biblijska riznica na službenim stranicama portala Mreže Riječi te na pripadajućem YouTube kanalu Mreže Riječi .