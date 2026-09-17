Splitski fotograf osvojio dva prva mjesta pa ostao neugodno iznenađen: "Hrvatska država oporezovala mi je medalje"

Splitski fotograf i pustolov Jurica Galić Juka pohvalio se velikim međunarodnim uspjehom, ali primitak osvojenih medalja donio mu je i neugodno iznenađenje. Kako tvrdi, za nagrade koje je osvojio na fotografskim natjecanjima morao je platiti 17 eura.

Galić je na društvenim mrežama opisao što mu se dogodilo, a objavu je započeo riječima: „Oj Hrvatska mati, nastavi nas krasti...“

Kako navodi, sudjelovao je na dva velika svjetska fotografska natječaja te na oba osvojio prvo mjesto, nastupajući pod hrvatskom zastavom.

– Ne tražim da me zbog mojih medalja primaju u parlament. Ne tražim ni da one nekome nešto znače. Ali postoji nešto što je potpuni paradoks – napisao je Galić.

„Nisam ništa kupovao niti naručivao“

Ističe kako od države zbog svojih međunarodnih uspjeha ne očekuje nikakvu nagradu, ali smatra da mu se medalje koje je osvojio nisu trebale dodatno naplatiti.

– Najveći je paradoks to što od hrvatske države ne očekujem ništa niti išta tražim. Ali minimum poštovanja bio bi da mi barem ne naplaćuju nagrade koje sam, htjeli mi to priznati ili ne, donio Republici Hrvatskoj – naveo je.

Prema njegovim riječima, za primitak medalja obračunato mu je 17 eura troška, što ga je posebno iznenadilo jer, naglašava, nije riječ o robi koju je kupio ili naručio.

– Ponavljam: nisam ništa kupovao niti naručivao. Jasno piše da je riječ o medaljama, a unatoč svoj dodatnoj dokumentaciji koju je dostavio pošiljatelj, uz već plaćenu poštarinu, obračunali su mi ih kao trošak – tvrdi Galić.

Cijelu situaciju opisao je kao primjer onoga na što želi upozoriti druge građane, zaključivši kako je njegov slučaj, prema njegovu mišljenju, „za rubriku 'Vjerovali ili ne'“.

Galićeve tvrdnje o načinu obračuna troška u ovoj objavi iznosimo kao njegovo iskustvo; iz dostavljenog materijala nije vidljivo na temelju koje je konkretne carinske ili porezne stavke iznos od 17 eura obračunat.