Splitski filmski festival privodi kraju natjecateljske programe uz svjetske premijere i domaću “Žegu”

Ponedjeljak na Splitskom Filmskom Festivalu protekao je u nešto mirnijem tonu, s manjim brojem projekcija. Program se odvijao na svega tri lokacije u centru grada, što je publici omogućilo da bez žurbe pogleda gotovo sve ponuđene filmove.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U natjecateljskom programu dugometražnog filma prikazana je intimna priča o potrazi za identitetom, naslijeđem i vlastitim mjestom u svijetu, Alma Blu redateljice Alice Palchetti, druga svjetska premijera u ovogodišnjoj dugometražnoj konkurenciji. Trodnevnu, tematski raznoliku konkurenciju zatvorio je film Punku, redatelja J.D. Fernándeza Molera iz Perua, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Berlinaleu i već je osvojio brojne nagrade. Riječ je o neobičnoj priči prožetoj fantastičnim i nadrealnim elementima iz bogatog južnoameričkog folklora.

Sinoć je završio i natjecateljski program kratkometražnog filma. U kinoteci Zlatna vrata publika je ponovno odgledala šest izvrsnih eksperimentalnih ostvarenja, u kojima su se istaknuli raznoliki pristupi, inovativna rješenja i hrabro istraživanje granica filmskog izraza. Najveće oduševljenje izazvao je jedini hrvatski film u ovogodišnjoj konkurenciji — Žega redatelja Gorana Nježića i Matije Tomića. Film prati trojicu mladih prijatelja i njihove male, gotovo beznačajne pobune protiv svakodnevice, dok ih neumoljivo pritišće tjeskoba gradske praznine.

U Academia Clubu Ghetto započeo je dvodnevni festival Dunjine noći, posvećen Splićanki Tatjani Dunji Ivanišević, pionirki feminističkog filma. Festival je nastao u suradnji s udrugom Mavena – 36 njezinih čuda, a program je predstavila autorica koncepcije Natasha Kadin, uz prisustvo redateljice May Kassem, čiji je film Pulse, bio jedna od najvećih filmskih atrakcija dana. Tijekom dva dana, publika ima priliku pogledati video instalacije, video poeziju, te eksperimentalne kratke i duge filmove inspirirane avangardnim, eksperimentalnim i feminističkim naslijeđem koje je Žemsko postavilo još 1968. godine. Definitivno program vrijedan pažnje za završnicu festivala.