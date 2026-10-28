Splitski DOMiNO o oskvrnuću Stepinčeva murala na Blatinama: "Nisu ga uspjeli izbrisati ni represijom, neće ni crvenim sprejem"

Splitska podružnica stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) najoštrije je osudila oskvrnuće murala blaženog Alojzija Stepinca na splitskim Blatinama, kao i provalu u njegov spomen-dom u Krašiću. Iz stranke poručuju kako je riječ o sramotnim činovima koji zahtijevaju jasnu osudu javnosti, ali i žurnu reakciju nadležnih institucija.

U priopćenju ističu kako posebno zabrinjava činjenica da je u Splitu oskvrnut lik čovjeka kojega smatraju simbolom otpora komunističkom totalitarizmu, vjernosti vlastitoj savjesti i nepokolebljivosti pred političkim progonom. "Očekujemo da policija i druge nadležne institucije ovom slučaju pristupe s jednakom ozbiljnošću, žurnošću i revnošću kakvu pokazuju kada su u pitanju drugi ideološki motivirani incidenti. Ili zaštita od mržnje i vandalizma u Hrvatskoj ovisi o tome čiji su simboli oskvrnuti i čija su uvjerenja povrijeđena?", pitaju se iz splitskog DOMiNO-a.

"Ne smije postojati poželjan i nepoželjan vandalizam"

Iz stranke upozoravaju kako je nedopustivo da se u demokratskoj Hrvatskoj, više od tri desetljeća nakon sloma komunističkog režima, ponovno svjedoči javnom iskazivanju netrpeljivosti prema osobi koju je taj režim progonio i zatvarao. "Kada se oskvrne neki drugi spomenik ili simbol, s pravom se traže hitna reakcija, osuda i odgovornost počinitelja. Kada je meta blaženi Alojzije Stepinac, očekujemo potpuno jednake kriterije. Ne smije postojati poželjan i nepoželjan vandalizam, kao što ne smiju postojati građani prvog i drugog reda, ovisno o njihovim vjerskim i svjetonazorskim uvjerenjima", poručuju.

Naglašavaju i kako se sloboda izražavanja ne može koristiti kao opravdanje za uništavanje tuđe imovine, vrijeđanje vjerskih osjećaja ili oskvrnuće spomen-obilježja. "Zato javno pitamo nadležne: hoće li počinitelji biti identificirani i sankcionirani? Hoće li ovaj čin izazvati jednaku institucionalnu odlučnost kao i incidenti koji se inače proglašavaju napadima na vrijednosti demokratskog društva? Ili ćemo ponovno svjedočiti dvostrukim mjerilima?", navode iz stranke.

Traže žurnu istragu i obnovu murala

Splitski DOMiNO od nadležnih institucija zahtijeva žurnu istragu, utvrđivanje odgovornosti počinitelja i obnovu oskvrnutog murala na Blatinama. Smatraju kako institucije moraju pokazati da se zakoni primjenjuju jednako, neovisno o ideološkoj ili svjetonazorskoj pozadini pojedinog incidenta.

"Stepinca nisu uspjeli izbrisati oni koji su imali na raspolaganju čitav represivni aparat jedne totalitarne države, a neće ga izbrisati ni oni koji danas posežu za crvenim sprejem!", ističu. Na kraju priopćenja pozivaju institucije da konkretnim postupanjem pokažu kako u osudi vandalizma nema prostora za politička ili ideološka dvostruka mjerila.

"Hrvatske institucije sada imaju obvezu pokazati da zakon vrijedi jednako za sve, bez obzira na ideološku pozadinu incidenta. Osuda vandalizma ne smije biti pitanje političke podobnosti, ako je zakon jednak za sve, neka se to pokaže i na splitskim Blatinama!", zaključuju iz splitskog DOMiNO-a.