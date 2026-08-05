Splitski div oduševio na natjecanju. Podigao je gotovo 300 kilograma, a njegov posao iznenadit će mnoge: „U sportu i životu nema prečaca“

Kada netko uspije povezati dva naizgled potpuno različita svijeta i u oba ostvarivati zapažene rezultate, jasno je da iza toga stoji mnogo više od talenta. Upravo je to priča Tomislava Bitunjca, splitskog agenta za nekretnine koji svakodnevno pomaže ljudima pri kupnji i prodaji njihovih domova, dok svoje slobodno vrijeme posvećuje jednom od fizički najzahtjevnijih sportova. Na nedavno održanom natjecanju Bitunjac je ostvario rezultat vrijedan velikog poštovanja. U bench pressu podigao je čak 210 kilograma, dok je u disciplini strict curl svladao težinu od 85 kilograma.

Zbrojeno, riječ je o impresivnih 295 kilograma.

Iza gotovo 300 kilograma stoje godine odricanja

Na prvi pogled pažnju privlače brojke. Ipak, svaki ozbiljan sportaš zna da rezultat ne nastaje na sam dan natjecanja. Iza jednog pokušaja na platformi stoje stotine treninga, strogo planiranje, pravilna prehrana, umor, odricanja i brojni trenuci u kojima je potrebno pronaći dodatnu motivaciju.

Bitunjac upravo u tome vidi najveću vrijednost sporta.

– U sportu nema prečaca. Svaki kilogram moraš zaslužiti. Isto vrijedi i u poslu – povjerenje klijenata ne dobiva se preko noći, nego poštenim radom, odgovornošću i odnosom prema ljudima – ističe Tomislav Bitunjac.

Powerlifting ga je, kaže, naučio strpljenju, upornosti i prihvaćanju činjenice da veliki rezultat gotovo nikada ne dolazi odmah. Granice se pomiču postupno, kilogram po kilogram.

Od natjecateljske platforme do tržišta nekretnina

Premda se svijet velikih težina na prvi pogled teško može povezati s nekretninama, Bitunjac smatra da su sport i posao mnogo sličniji nego što se čini. U oba slučaja potrebni su priprema, koncentracija, odgovornost i sposobnost donošenja ispravnih odluka u važnim trenucima. Kupnja ili prodaja nekretnine za većinu ljudi nije obična poslovna transakcija. Često je riječ o jednoj od najvećih financijskih i životnih odluka koje će neka osoba ili obitelj donijeti.

Zbog toga klijenti, osim stručnosti, traže osobu kojoj mogu vjerovati. Bitunjac smatra da agent mora biti dostupan, iskren i maksimalno posvećen interesima klijenta. Kao što na treningu nema mjesta improvizaciji, tako ni u poslu s nekretninama ne bi smjelo biti mjesta neodgovornosti i površnosti.

"Povjerenje se ne dobiva preko noći"

Sportski rezultat može se precizno izmjeriti kilogramima, no poslovni uspjeh često se vidi u nečemu mnogo manje opipljivom – povjerenju ljudi. Dok na natjecateljskoj platformi pomiče vlastite fizičke granice, Bitunjac u poslovnom svijetu gradi reputaciju agenta kojemu je cilj da svaki klijent kroz proces kupnje ili prodaje nekretnine prođe sigurno, informirano i uz što manje stresa.

Upravo zato vrijednosti koje je izgradio u sportu nastoji prenijeti i u svakodnevni rad. Disciplina mu pomaže da bude dosljedan. Strpljenje da ne donosi ishitrene odluke. Odgovornost da razumije koliko njegov savjet može biti važan ljudima koji mu se obrate.

Snaga se ne pokazuje samo u dvorani

Priča Tomislava Bitunjca pokazuje da uspjeh nema veze samo s urođenim talentom ili fizičkom snagom.

Bilo da je riječ o bench pressu, strict curlu ili tržištu nekretnina, iza svakog ozbiljnog rezultata stoje rad, priprema, karakter i spremnost da se preuzme odgovornost. Gotovo 300 podignutih kilograma svakako je sportski rezultat koji izaziva divljenje. Ipak, Bitunjac najvećim uspjehom ne smatra samo ono što može podići na natjecateljskoj platformi. Najveća vrijednost je povjerenje koje je čovjek sposoban izgraditi svojim ponašanjem i odnosom prema drugima.

Jer snaga nije samo ono što netko može podići u dvorani. Prava snaga pokazuje se onda kada vam ljudi vjeruju pri donošenju jedne od najvećih odluka u svom životu.