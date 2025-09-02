Splitski Crveni križ u srijedu organizira akciju darivanja krvi: "Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže..."

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split u suradnji sa DDK SIROBUJA, organiziraju akciju darivanja krvi.

Akcije darivanja krvi DDK SIROBUJA održati će se 03.09.2025. (Srijeda) od 11.00 do 14.00 sati u prostoru Gradskog kotara SIROBUJA , Mandićeva 34, Split .

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-a Split. Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap - objavili su iz GDCK Split.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 – 65 godina starosti.