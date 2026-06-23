SPLITSKI BUBNJAR UOČI UTAKMICE HRVATSKE I PANAME: "Šampanjac je spreman, samo nam treba pobjeda"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras, odnosno u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, igra utakmicu protiv Paname, a svojom originalnom najavom susreta istaknuo se Joško Radić, bubnjar splitskog benda Festivo.

Radić je utakmicu najavio na sebi svojstven način, povezujući ulogu vratara na nogometnom terenu s ulogom bubnjara na pozornici.

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"Vratar je jedini igrač kojem je dozvoljeno igrati i braniti rukama, a bubnjar je jedini koji mora svirati rukama i nogama", poručio je Radić.

Splitskog bubnjara, kojeg u navijačkom žargonu nazivaju i “Imperator navijačkog ritma”, ne napušta optimizam uoči ogleda Hrvatske i Paname.

"Šampanjac je spreman, samo nam treba pobjeda", dodao je Joško Radić, najavljujući tako navijačku atmosferu i očekivanja uoči večerašnje utakmice.