Splitski branitelji i Blaženko Boban o festivalu FALIŠ: "Treba zabraniti manifestacije koje vrijeđaju Domovinski rat"

Nakon šibenskih branitelja, i splitski su zaključili da festival FALIŠ vrijeđa vrijednosti rata pa traže da se ne financira javnim novcem. Ujedno traže usklađivanje svih kulturnih programa s Deklaracijom o Domovinskom ratu.

„Nismo mi za zabrane. Međutim, uvažavajući naše osjećaje, našu žrtvu, i sve ono što mi znamo o Domovinskom ratu ne očekuje da nam neki drugi kroje tu istinu“, rekao je Ivan Turudić iz Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Krenulo je s negodovanjem benkovačkih branitelja, nakon čega je organizator otkazao festival „Nosi se“. Ministar Medved u četvrtak je okupio šibenske i benkovačke branitelje i tražio da se stane s, kako je rekao, nepotrebnim podjelama. Očito bezuspješno.

„Što se tiče zabrana, u pravilu sam protiv zabrana. Već idemo sagledati koji su programi koji su neprihvatljivi, koji vrijeđaju osjećaje, koji krše istinu o Domovinskom ratu“, poručio je ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved.

'U programu nema ništa sporno'

Najotvoreniju poruku šalje HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan, Blaženko Boban.

"Ja mislim da bi trebalo zabraniti manifestacije koje vrijeđaju Domovinski rat i hrvatske branitelje“. Na potpitanje RTL-a je li vidio program festivala FALIŠ odgovara da nije. „Imam jako puno obaveza i nisam vidio program“" poručuje Boban.

S druge strane osnivač festivala FALIŠ poručuje da u programu nema ništa sporno. To su djelovanja radikalne manjine branitelja, kaže Emir Imamović Pirke i dodaje: „Mi nikada nismo propitivali karakter Domovinskog rata, pravo na obranu, oslobađanje, neovisnost, slobodu, demokraciju. Mi djelujemo u skladu s tom Deklaracijom puno prije nego su se neki ljudi sjetili da je nametnu kao obvezu“.

Zabranama festivala protiv se ljevica. Stanje je opće panike, kaže redatelj i voditelj SDP-ovog savjeta za kulturu, Hrvoje Hribar. Novi korak u zabranama napravilo je Društvo likovnih umjetnika jer je, tvrdi, osnovalo tijelo za cenzuru.

„Benkovac je jedan divan, prekrasan grad, koji bi mogao biti divan. Ali u njega se urušava sva glupost, diskurzivna, jezična. I neki divni ljudi koji žele da stvari tamo idu naprijed su stradali u nekoj koliziji ludosti na neki način“", kaže Hribar

Ljevici je kriv HDZ

Možemo je pak pozvao benkovački festival da dođe u Zagreb.

„Mi trebamo živjeti u državni koja je slobodna i koja se mora razvijati, ne u smjeru straha i nasilja“, poručuje saborski zastupnik Možemo!, Marin Živković.

I ljevica i oporbena desnica kao krivca vide HDZ.

„Moji kolege suborci su išli prema krivoj adresi, ako su prosvjedovali protiv festivala u Benkovcu i Šibeniku, jer to financiraju HDZ-ovi gradonačelnici i HDZ-ova ministarstva", proučuje Miro Bulj.

Za komentar, da branitelji traže usklađivanje kulturnih programa s Deklaracijom o Domovinskom ratu pitali smo i Ministarstvo kulture. Rekli su nam da ministrica Obuljen nema što dodati od zadnje poruke, kada je rekla da u demokratskom društvu svatko ima pravo iznositi mišljenje.