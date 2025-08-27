Splitski bend oprašta se od Frane Delića koncertom na Sustipanu: "Za našeg Cipu i rock'n'roll!"

U večernjim satima ponedjeljka iznenada je preminuo Frane Delić Cipa, poznati splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu u neposrednoj blizini peškarije.

Cipa je ostavio trag i na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je član benda Wizard Of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem live bendu Sinovi, koji je nastupao s Alejuandrom Buendijom (Sašom Antićem iz TBF-a). Također, bio je jedan od pokretača, organizatora i volontera festivala xSTatic, a splitska publika pamti ga i kao promotora te DJ-a.

TBF je objavio da će se večerašnjim koncertom u sklopu Vibrez festivala na Sustipanu oprostiti od Cipe.

- Mnogi od vas znaju da je jučer preminuo naš bliski prijatelj i kolega glazbenik Frane Delić Cipa.

Iako smo duboko potreseni iznenadnim i preranim odlaskom našeg Cipe održat ćemo sutrašnji koncert na Vibrez festival na Sustipanu koji posvećujemo sjećanju na njegov život kojim je neizmjerno obogatio naše živote. Takvog strastvenog zaljubljenika u glazbu red je ispratiti sjajnim koncertom i znamo da nam zbog toga šalje besu sa nebesa. U mislima smo sa Franinom obitelji i prijateljima kojima izražavamo duboku i iskrenu sućut.

Vidimo se na Sustipanu. Za našeg Cipu i rock'n'roll! Besa Tvoj TBF - napisali su na Facebooku.