Splitski bajkeri izveli osobe s invaliditetom u šetnju Rivom

Splitska Riva danas je bila okupana suncem i prepuna šetača, no jedan prizor posebno je privukao poglede i zagrijao atmosferu. Članovi Moto klub BMW Dalmacija odlučili su dan učiniti posebnim osobama s invaliditetom, povevši ih u šetnju Rivom i darujući im pažnju, društvo i trenutke iskrene radosti.

Uz puno smijeha, topline i razgovora, sudionici su doživjeli iskustvo koje će dugo pamtiti, a cijela Riva na trenutak je postala mjesto istinskog zajedništva. Brojni građani i prolaznici s osmijehom su promatrali ovu gestu, koja je još jednom podsjetila da su ponekad upravo male, iskrene inicijative dovoljne da nekome uljepšaju cijeli dan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa