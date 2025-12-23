Splitski Badnjak u znaku rekorda: Priprema se 5.000 porcija bakalara u gigant ‘mega teći’

Tradicionalna blagdanska manifestacija Grada Splita „Splitu s ljubavlju“, koja se ove godine obilježava jubilarni 20. put, a na Badnjak već godinama okuplja brojne građane i goste uz bakalar, fritule i prigodni glazbeni program, održat će se sutra na splitskom Pazaru, iako prognoze vremena za sutra nisu osobito povoljne.

Podjela 5.000 porcija bakalara i fritula započinje u 11 sati, uz nastup Gradskog zbora Brodosplit i Mješovite klape Filip Dević, dok će program voditi novinarke Franka Jović Tonkli i Ivana Šilović. Organizatori manifestacije su Grad Split, Turistička zajednica grada Splita i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Bakalar će pripremati 30 kuhara, članova Udruge Šefova kuhinja europskih i mediteranskih regija (ŠKMER), uz pomoć više od stotinu volontera, među kojima je najviše učenika splitskih srednjih škola.

Kao i prethodnih 19 godina, bakalar će se kuhati u prepoznatljivoj „mega teći“ promjera 2,2 metra, izrađenoj u splitskom Brodogradilištu posebno za ovu manifestaciju, a pripremat će se na brujet. Od ranih jutarnjih sati u mega teći kuhat će se 250 kilograma bakalara, uz 500 kilograma krumpira, 200 kilograma kapule, 10 kilograma češnjaka, 100 kilograma pelata, 5 kilograma petrusimula, 40 litara maslinova ulja i 10 litara vina.

Manifestaciju „Splitu s ljubavlju“ pokrenuli su 2005. godine Miro Bogdanović, osnivač ŠKMER-a, i tadašnji gradonačelnik Splita Zvonimir Puljić, a danas ona, u svom jubilarnom izdanju, nastavlja živjeti kao simbol zajedništva, blagdanskog duha i gastronomske tradicije grada Splita.