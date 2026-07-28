Splitski antifašisti osudili napad u Međugorju: "Na svetogrđe se ne smije odgovarati novom mržnjom"

Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita najoštrije je osudila napad na vjerska mjesta i simbole u Međugorju, gdje su oskvrnuti Gospin kip i oltar. Iz Udruge su poručili kako antifašističke vrijednosti nisu suprotstavljene vjeri, već se temelje na obrani ljudskog dostojanstva, slobode savjesti i prava svakog pojedinca da vjeruje ili ne vjeruje bez straha, poniženja i nasilja.

"Riječ je o vandalizmu i netrpeljivosti"

"Paljenje oltara, oskvrnjivanje kipova i vrijeđanje vjernika nisu izraz slobode mišljenja, nego čin vandalizma i netrpeljivosti prema vjerskim slobodama", naveli su u priopćenju. Naglasili su kako ovaj čin zahtijeva jasnu i nedvosmislenu javnu osudu, ali i upozorili da se događaj ne smije koristiti za dodatno produbljivanje sukoba i podjela.

Pozvali na obranu temeljnih ljudskih vrijednosti

"Na ovo svetogrđe ne smije se odgovarati novom mržnjom, nego javnom osudom, obranom temeljnih ljudskih vrijednosti i odlučnim odbijanjem svakog pokušaja da se ovaj barbarski čin iskoristi za raspirivanje novih podjela", poručili su iz Udruge.

Nadodajmo na kraju da priopćenje potpisuje Tomislav Bogović, potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.