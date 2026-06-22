Splitski antifašist: "Razni mlinarići, peterneli, hasanbegovići, đakići i dabre bi ukinuli ovaj dan"

Split je danas obilježio Dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i cvijeća na više lokacija u gradu, u znak sjećanja na sve one koji su tijekom povijesti dali život za slobodu, ali i kao podsjetnik na važnost očuvanja društva bez podjela.

Kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima, ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, vijence i cvijeće u ime Grada Splita položili su gradonačelnik Tomislav Šuta i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Kruno Jelinović.

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Počast su odali i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, predstavnici udruga antifašističkih boraca, splitski politički akteri, gradski vijećnici te zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Marijan Čelan.

"Ovaj datum bi trebalo stvarno slaviti"

Medijima se, među ostalima, obratio i Josip Milat, u ime splitskih antifašista, koji je poručio da Dan antifašističke borbe ne smije biti samo formalno obilježavanje, nego datum koji se treba jasno i glasno slaviti.

"Mi se nalazimo danas ovdje proslavljajući Dan antifašizma. Taj datum bi trebalo stvarno slaviti. Baš kao što su bivši predsjednik Franjo Tuđman i Sabor 1992. donijeli odluku da se ovaj dan slavi kao Dan antifašizma, kao dan koji je anticipirao ono što se danas živi", kazao je Milat.

Žestoka poruka revizionistima

Milat se u svom obraćanju osvrnuo i na, kako je rekao, pokušaje relativizacije antifašizma kao civilizacijske vrijednosti.

"Nažalost, razni mlinarići, peterneli, hasanbegovići, đakići i dabre bi ukinuli ovaj dan. Oni bi ukinuli antifašizam kao civilizacijsku vrijednost. To je prizivanje vraćanja fašizmu. Revizionizam povijesti nikad nije bio vječan, mnogi neće osjetiti stid zbog revizionizma", poručio je Milat.

Zahvalio je i županu Blaženku Bobanu te gradonačelniku Tomislavu Šuti na sudjelovanju u obilježavanju.

"Hvala županu Blaženku Bobanu i gradonačelniku Tomislavu Šuti. Nadam se da ćemo i u budućnosti živjeti na ovim vrijednostima kao što živimo danas", zaključio je Milat.

Obilježavanje Dana antifašističke borbe u Splitu ponovno je otvorilo pitanje odnosa prema antifašističkoj baštini, povijesnom pamćenju i vrijednostima na kojima se, kako su poručili sudionici, treba graditi društvo slobode, jednakosti i otpora svakom obliku mržnje i podjela.

Tko je Josip Milat?

Josip Milat jedan je od istaknutijih splitskih antifašista i dugogodišnji javni zagovornik očuvanja antifašističke baštine. Riječ je o hrvatskom pedagogu, rođenom 1938. godine u Blatu na Korčuli, koji je tijekom svoje profesionalne karijere djelovao u području obrazovanja, pedagogije i rada s nastavnicima.

Milat je doktorirao na Sveučilištu u Rijeci, a stručno se usavršavao i u Moskvi. Bio je sveučilišni profesor te profesor emeritus splitskog Sveučilišta, a u javnosti je poznat i kao dugogodišnji predstavnik Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.