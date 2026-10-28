SPLITSKI ADVENT Za klizalište i opremu predviđeno više od pola milijuna eura, poznate su i cijene kućica. A koliko će dobiti velike zvijezde?

Split se priprema za jedan od najvećih adventskih programa dosad, a prema najavama gradske uprave, ovogodišnja manifestacija trebala bi biti i sadržajno najbogatija. Na Prokurativama i Rivi nastupit će brojni poznati izvođači, u Đardin se vraća klizalište, a posjetitelje očekuju panoramski kotač, karusel, adventske kućice i drugi blagdanski sadržaji.

No, uz bogat program dolazi i značajan financijski izdatak.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na predstavljanju programa 27. listopada potvrdio je da se ukupni trošak ovogodišnjeg Adventa procjenjuje na oko 1,7 milijuna eura. "Ukupan trošak koji će biti je oko milijun i 700 tisuća eura, s tim da mi očekujemo sponzore. Prošle godine smo skupili oko nekih 400 tisuća eura, očekujemo minimalno da se toliko prikupi", rekao je Šuta. Prema njegovim riječima, Grad ove godine očekuje i između 200.000 i 300.000 eura prihoda od adventskih kućica. Ako se te procjene ostvare, ukupni prihod od sponzora i zakupa mogao bi iznositi između 600.000 i 700.000 eura, što bi u odnosu na najavljeni trošak od 1,7 milijuna eura značilo preostali iznos od približno milijun do 1,1 milijun eura. Ipak, riječ je isključivo o okvirnom izračunu na temelju gradonačelnikovih najava, a ne o konačnom iznosu koji će Grad morati financirati. Stvarni troškovi i prihodi bit će poznati nakon realizacije manifestacije.

Upravo zato Dalmacija Danas odlučila je detaljnije istražiti financijsku pozadinu splitskog Adventa.

Uputili smo Turističkoj zajednici grada Splita novinarski upit o organizaciji, ugovaranju i financiranju ovogodišnjeg Adventa. Zanimalo nas je tko dobiva pojedine poslove, koliko se plaća infrastruktura, koliko će koštati glazbeni program te koje tvrtke i agencije sudjeluju u realizaciji manifestacije. Iz Turističke zajednice dobili smo odgovor s konkretnim podacima o klizalištu i dvama postupcima nabave adventske infrastrukture. Prema dostavljenim informacijama, za klizalište je odabrana ponuda vrijedna 73.625 eura s PDV-om, dok se za dva dodatna postupka nabave predviđa ukupno 437.500 eura s PDV-om.

Zbroj tih iznosa iznosi 511.125 eura, no potrebno je naglasiti da se radi o jednoj odabranoj ponudi i procijenjenim vrijednostima dvaju postupaka koji još traju. Dakle, navedeni iznos nije konačan račun za te poslove, a pogotovo ne za cijeli Advent.

Klizalište u Đardinu: Posao dobila tvrtka Arctic

Jedan od glavnih sadržaja ovogodišnjeg Adventa bit će klizalište u Đardinu, odnosno Parku Josipa Jurja Strossmayera. Kako su nam odgovorili iz Turističke zajednice grada Splita, za montažu i demontažu klizališta, organizaciju njegova rada i upravljanje proveden je javni poziv. Za taj posao odabrana je tvrtka Arctic d.o.o., čija ponuđena vrijednost iznosi 58.900 eura bez PDV-a, odnosno 73.625 eura s PDV-om.

Prema objavljenoj dokumentaciji, predviđeno je klizalište površine između 900 i 1.000 četvornih metara. Pri izboru izvođača nisu se vrednovali samo financijski uvjeti, nego i cijena ulaznice za građane, blagdansko uređenje prostora te dodatni animacijski programi. Turistička zajednica grada Splita potvrdila nam je da provodi još dva postupka javnih poziva povezana s organizacijom Adventa. Prvi se odnosi na najam produkcijske opreme i geodetske kupole, uključujući pozornicu, ozvučenje, rasvjetu, videoopremu i ostale tehničke sadržaje potrebne za održavanje programa. Drugi obuhvaća infrastrukturnu opremu i zabavne naprave, među kojima su privremena elektroenergetska infrastruktura, podovi, ograde, panoramski kotač i karusel.

Za svaki od tih postupaka procijenjena vrijednost iznosi 175.000 eura bez PDV-a, odnosno 218.750 eura s PDV-om. Ukupno je za oba postupka predviđeno 350.000 eura bez PDV-a, odnosno 437.500 eura s PDV-om. Postupci su trenutačno u tijeku, a rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2026. godine. Konačne ugovorene vrijednosti i odabrani izvođači zasad nisu poznati. Kada se tome pridoda odabrana ponuda za klizalište, dolazimo do 511.125 eura s PDV-om. Riječ je o značajnom dijelu organizacijskih troškova, ali se iz dostupnih podataka ne može utvrditi koliko će od preostalih sredstava iz najavljene ukupne procjene od 1,7 milijuna eura otpasti na glazbeni program, a koliko na druge sadržaje i usluge.

Objavljene cijene adventskih kućica: Najskuplje Prokurative

U međuvremenu je gradska tvrtka Žnjan d.o.o. objavila i javni poziv za zakup adventskih kućica. O tome je Dalmacija Danas već izvijestila u zasebnom članku, a dokumentacija donosi zanimljive podatke o početnim zakupninama, uvjetima za ugostitelje i prodajnim cijenama određenih proizvoda. Na Rivi, Prokurativama, u Đardinu i Stobreču predviđene su ukupno 24 adventske kućice. Najviše početne cijene zakupa određene su na Prokurativama, gdje će se za jednu kućicu tražiti najmanje 6.500 eura bez PDV-a.

Na Rivi su predviđene početne zakupnine od 3.000 do 4.000 eura, ovisno o vrsti kućice i djelatnosti. U Đardinu početna zakupnina iznosi 2.500 eura, dok će se u Stobreču kućice nuditi po početnoj cijeni od 800 eura. Kada se zbroje početne zakupnine za 24 kućice na te četiri lokacije, dolazi se do iznosa od 96.400 eura bez PDV-a. Međutim, riječ je o početnim cijenama, a konačni iznosi ovisit će o pristiglim ponudama. Zanimljivo je da je gradonačelnik Tomislav Šuta dan ranije govorio o 20 adventskih kućica i očekivanom prihodu između 200.000 i 300.000 eura, dok je u naknadno objavljenom pozivu navedeno 24 kućice na četiri glavne lokacije, uz dodatne adventske zone.

Organizatori ograničili cijene: Fritule najviše četiri eura, kuhano vino tri eura

Posebno je zanimljivo što je gradska tvrtka Žnjan u dokumentaciji propisala maksimalne prodajne cijene određenih jela i pića. To znači da ugostitelji koji su, ovisno o vrsti ponude, obvezni nuditi navedene proizvode neće smjeti prekoračiti propisane iznose.

Prema objavljenim uvjetima, cijene su ograničene na sljedeći način: Fritule (najmanje 150 grama): najviše 4 eura, kuhano vino (najmanje 0,2 litre): najviše 3 eura, hot dog (najmanje 80 grama): najviše 3 eura, kobasica (najmanje 80 grama): najviše 3 eura, topla čokolada (najmanje 0,2 litre): najviše 3 eura, čaj (najmanje 0,2 litre): najviše 2,50 eura te voda (0,5 litre): najviše 2 eura.

Važno je naglasiti da se navedena ograničenja ne odnose na cjelokupnu ugostiteljsku ponudu, nego na točno određene proizvode i propisane količine. Drugim riječima, ugostitelji će moći nuditi i druge proizvode, ali će se kod onih za koje su propisane maksimalne cijene morati pridržavati uvjeta javnog poziva. Pri odabiru zakupaca neće odlučivati samo cijena najma. Ponuđena zakupnina nosi 60 posto bodova, dok se preostalih 40 posto odnosi na kvalitetu i sadržaj ponude, pri čemu se posebno vrednuju dalmatinska gastronomija i lokalni proizvodi.

Ponude se zaprimaju do 6. studenoga, a odluka o izboru zakupaca trebala bi biti objavljena do 9. studenoga.

Velike glazbene zvijezde stižu u Split, ali koliko će biti plaćene?

Iako su pojedini troškovi organizacije Adventa sada poznati, jedno od financijski najzanimljivijih pitanja i dalje je otvoreno. Koliko će Grad, odnosno organizatori, platiti nastupe poznatih glazbenih izvođača? Podsjetimo, na predstavljanju programa najavljeno je da će Dino Merlin nastupiti 30. prosinca na splitskoj Rivi, dok će Splićane u novu 2027. godinu uvesti Jelena Rozga i Jakov Jozinović. Tijekom Adventa najavljeni su i nastupi Bijelog dugmeta, Tonija Cetinskog, Crvene jabuke, Psihomodo Popa, Dalmatina, Miroslava Škore, Sergeja Ćetkovića i brojnih drugih izvođača.

Riječ je o opsežnom glazbenom programu, no pojedinačni ugovoreni honorari zasad nam nisu dostavljeni.

Posali smo Turističkoj zajednici grada Splita niz konkretnih pitanja. Zanimalo nas je tko je odlučivao o izboru izvođača, tko je vodio pregovore s njihovim menadžerima i agencijama, s kojim su tvrtkama sklopljeni ugovori te koliko pojedinačno iznose honorari. Pitali smo i jesu li troškovi smještaja, prijevoza i produkcije uključeni u honorare ili se financiraju zasebno.

Iz Turističke zajednice grada Splita odgovorili su nam da je za ugovaranje glazbenih izvođača nadležna gradska tvrtka Žnjan d.o.o. "Ugovaranje glazbenih izvođača i pregovore s njihovim menadžerima i agencijama vodi gradska tvrtka Žnjan d.o.o. Slijedom navedenoga, za detaljnije informacije o ugovorenim izvođačima, pojedinačnim honorarima, ugovornim odnosima i povezanim troškovima molimo Vas da kontaktirate gradsku tvrtku Žnjan d.o.o.", odgovorili su nam iz Turističke zajednice grada Splita.

Nakon njihova odgovora obratili smo se gradskoj tvrtki Žnjan d.o.o. Od organizatora smo zatražili podatke o pojedinačnim honorarima svih glazbenih izvođača, ugovorenim tvrtkama i agencijama, kriterijima odabira te ukupnom planiranom i dosad ugovorenom trošku glazbenog programa. Odgovor još nismo zaprimili. Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta na predstavljanju ovogodišnjeg Adventa poručio je da će podaci o angažmanu izvođača i troškovima biti javno dostupni putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Ukupna cijena od 1,7 milijuna eura: Što je poznato, a što tek treba utvrditi?

Prema najavi gradonačelnika Tomislava Šute, ukupni trošak splitskog Adventa trebao bi iznositi oko 1,7 milijuna eura. Grad pritom očekuje najmanje 400.000 eura sponzorskih sredstava te između 200.000 i 300.000 eura prihoda od adventskih kućica. S druge strane, iz službenog odgovora Turističke zajednice grada Splita zasad imamo potvrđenu vrijednost odabrane ponude za klizalište od 73.625 eura s PDV-om te podatak da se za dva dodatna infrastrukturna postupka predviđa ukupno 437.500 eura s PDV-om.

Dakle, poznati iznosi za ta tri segmenta zajedno dosežu 511.125 eura, ali dio novca još nije ugovoren i konačne vrijednosti mogu biti manje. Ono što zasad nije poznato jest detaljna raspodjela cjelokupnog procijenjenog troška od 1,7 milijuna eura. Ne znamo koliko će iznositi pojedinačni honorari velikih glazbenih zvijezda, koliko će ukupno koštati glazbeni program niti koliki će biti svi dodatni povezani izdaci.

Nisu poznati ni konačni prihodi od sponzora i zakupa kućica. Zbog toga će tek objava svih relevantnih ugovora i završnih financijskih podataka omogućiti cjelovit uvid u stvarni trošak ovogodišnje manifestacije.