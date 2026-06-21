Splitske tvrtke uhvaćene u nedopuštenim aktivnostima: Čistoća najavljuje objavu imena odgovornih

Nakon niza prijava građana i zaprimljenih videosnimki, splitska Čistoća pojačala je odvoz otpada i nadzor na području Dražanca. Međutim, unatoč poduzetim mjerama, tijekom proteklog vikenda na toj su lokaciji ponovno odložene velike količine otpada.

Iz Čistoće navode kako je pregledom odbačenog materijala utvrđeno da postoje indicije kako dio otpada potječe s jahti privezanih uz Zapadnu obalu. Dodaju da su im poznata i imena dijela tvrtki koje bi mogle biti povezane s nepropisnim odlaganjem.

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"O svemu ćemo žurno obavijestiti Lučku upravu Splitsko-dalmatinske županije. Gradska uprava već poduzima korake kako bi se ovakva praksa zaustavila", poručili su iz Čistoće.

Tvrtka je poslala i jasno upozorenje svim odgovornima. Ako se nelegalno odlaganje otpada nastavi, osim prijava nadležnim tijelima, javno će objaviti imena tvrtki za koje utvrde odgovornost.

Iz Čistoće su pritom zahvalili građanima koji svojim prijavama i snimkama pomažu u otkrivanju i suzbijanju nepropisnog odlaganja otpada te pozvali sve koji primijete slične slučajeve da ih nastave prijavljivati.