Splitske strijelkinje briljirale na Prvenstvu Hrvatske: Dva zlata i dva nova državna rekorda

Strijelci SK Centar Split ostvarili su zapažen nastup na Prvenstvu Hrvatske u disciplinama velikog kalibra – pištolj i revolver, održanom 12. i 13. rujna na zagrebačkoj streljani Vrapčanski potok. Splitski klub nastupio je s brojnom ekipom, a posebno su se istaknule njegove strijelkinje. U dva dana natjecanja osvojile su niz pojedinačnih i ekipnih medalja, dva naslova prvakinja Hrvatske, ali i postavile dva nova državna rekorda.

Srebro za splitsku ekipu već prvog dana

Prvog dana prvenstva na rasporedu je bila disciplina 25 m VK pištolj serijski 10+10 hitaca. Marija Marović, Mira Komuškić i Lana Kokoškov osvojile su srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji za SK Centar Split, dok je Ana Barbarić u pojedinačnoj konkurenciji mlađih seniorki stigla do brončanog odličja.

Uslijedio je precizni dio discipline 25 m VK revolver i pištolj središnjeg paljenja serijski 15+15 hitaca, koja je ove godine prvi put podijeljena na dva natjecateljska dana. Nakon prvih 15 hitaca na vrhu su sa 143 kruga bile Ana Barbarić iz SK Centar Split i Ivana Čižić iz SK 300 Split. Drugo mjesto u tom su trenutku dijelile čak tri natjecateljice, među kojima dvije predstavnice splitskog Centra – Mira Komuškić i Ivana Čapeta Rakić, uz Ivu Papac iz SK Sv. Mihovil. SK Centar Split tako je već nakon polovice discipline imao čak tri svoje strijelkinje u samom vrhu.

Zlato uz čak 26 krugova bolji rezultat od starog rekorda

Natjecanje je nastavljeno sljedećeg dana brzim dijelom discipline, a konačni rezultat donio je veliki uspjeh splitskom klubu. Marija Marović, Mira Komuškić i Ana Barbarić osvojile su naslov ekipnih prvakinja Hrvatske, a pritom su postavile i novi državni rekord. Splitska trojka ostvarila je rezultat od čak 834 kruga. Dosadašnji državni rekord iznosio je 808 krugova, što znači da su ga strijelkinje SK Centar Split nadmašile za velikih 26 krugova. U pojedinačnoj konkurenciji osvojena su još dva odličja. Ana Barbarić stigla je do srebra, dok je Marija Marović osvojila brončanu medalju. Naslov prvakinje Hrvatske pripao je Ivani Čižić iz SK 300 Split. Barbarić je pritom osvojila i srebrnu medalju u konkurenciji mlađih seniorki.

Još jedno zlato i još jedan državni rekord

Fantastičan vikend strijelkinje SK Centar Split zaključile su u posljednjoj disciplini prvenstva – 25 m VK revolver serijski 10+10 hitaca. Marija Marović, Mira Komuškić i Lana Kokoškov ponovno su bile najbolje te su osvojile ekipno zlato i naslov prvakinja Hrvatske. Ni tu nisu stale. Rezultatom od 534 kruga postavile su novi državni rekord, srušivši dosadašnju najbolju vrijednost od 522 kruga. Novi rekord tako je popravljen za čak 12 krugova.

O zlatu odlučivalo raspucavanje

Posebno uzbudljiva bila je borba za naslov pojedinačne prvakinje Hrvatske u revolveru. Za zlato su se u raspucavanju borile Marija Marović iz SK Centar Split i Ivana Čižić iz SK 300 Split. Nakon dramatične završnice zlato je pripalo Čižić, dok je Marović osvojila srebro i svom klubu donijela još jedno odličje.

Uz strijelkinje koje su obilježile nastup splitskog kluba, boje SK Centar Split u muškoj konkurenciji branili su Denis Baban, Josip Biloš, Juraj Dželalija, Mario Lovrinčević, Joško Mađarević, Teodor Maksimović, Tihomir Perišić, Ante Sunara i Tomislav Žamić. Ekipu SK Centar Split na Prvenstvu Hrvatske vodio je trener Milan Veić. Dva ekipna naslova prvakinja Hrvatske, dva nova državna rekorda te niz pojedinačnih i ekipnih medalja zaokružili su iznimno uspješan vikend splitskog kluba na Vrapčanskom potoku.