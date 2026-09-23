Splitske riči ulaze u školsku čitanku: GKMM predstavlja knjigu „Spliske riči u pismi i priči“

Gradska knjižnica Marka Marulića Split predstavit će u četvrtak, 24. rujna 2026. godine u 18 sati, 14. knjigu Biblioteke Marulica – „Spliske riči u pismi i priči“, čitanku namijenjenu učenicima petih i šestih razreda osnovne škole.

Predstavljanje će se održati u Središnjoj knjižnici GKMM-a, Ulica slobode 2.

Autorice knjige su prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić i prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, dok ilustracije potpisuje Zoran Kiro Stoilov. Knjiga je objavljena uz potporu Grada Splita.

Bogat program predstavljanja

U predstavljanju će sudjelovati ravnateljica GKMM-a Grozdana Ribičić, urednica Biblioteke Marulica Vesna Jukić-Oštrek, autorice Jadranka Nemeth-Jajić i Anita Runjić-Stoilova, ilustrator Zoran Kiro Stoilov te recenzentica, izv. prof. dr. sc. Anđela Milinović-Hrga.

Poseban dio programa pripast će učenicima 3. b razreda Osnovne škole Mertojak, koji će sudjelovati zajedno sa svojom učiteljicom Ivkom Kavelj.

Među učenicima-autorima koji se navode uz izdanje su Mila Barać, Ivan Bikić, Lorena Gojković, Mateo Knežević, Andrija Kristić, Leon Muth, Nina Stojanović i Luna Vrućinić Perić.

Nova čitanka već svojim naslovom naglašava povezanost sa splitskim govorom i lokalnim jezičnim nasljeđem, a javnost će je imati priliku pobliže upoznati na predstavljanju sljedećeg četvrtka.