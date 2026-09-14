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Splitske mažoretkinje pokorile svijet: Iz Poljske se vratile s dva zlata i dvije bronce, primio ih Šuta

Bravo, cure!
2026 09 14 Mažoretkinje 7

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Ivu Katušića, primio je Mažoretkinje Grada Splita koje su ostvarile zapažene rezultate na Svjetskom prvenstvu mažoretkinja održanom u Stalowa Woli u Poljskoj.

2026 09 14 Mažoretkinje 2

Seniorska ekipa još je jednom potvrdila svoju kvalitetu te uspješno obranila prošlogodišnji naslov svjetskih prvakinja u kategoriji Pompon. Veliki uspjeh ostvarile su i juniorke, koje su osvojile naslov svjetskih prvakinja u kategoriji Tradicionalni štap. Uz dvije zlatne medalje, Mažoretkinje grada Splita osvojile su i dvije bronce. Solistica Marta Matić zauzela je treće mjesto u kategoriji Solo Pompon, dok je juniorska grupa osvojila brončanu medalju u kategoriji Pompon.

2026 09 14 Mažoretkinje 6

Gradonačelnik Šuta čestitao je mažoretkinjama na iznimnim rezultatima i zahvalio im što svojim uspjesima predstavljaju Split na najvećim međunarodnim natjecanjima. Tijekom prijema razgovaralo se o njihovu radu, pripremama i daljnjim planovima, a gradonačelnik im je poželio mnogo uspjeha u budućim nastupima i natjecanjima.

2026 09 14 Mažoretkinje 3

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