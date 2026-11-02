Splitske mažoretkinje osvojile europsku broncu u Torinu!

Na Europskom mažoret prvenstvu, održanom od 29. listopada do 1. studenoga 2026. pod okriljem Međunarodne federacije za baton twirling (International Baton Twirling Federation – IBTF), sudjelovalo je više od tisuću natjecatelja iz 13 europskih zemalja. Hrvatska reprezentacija bila je među najbrojnijima, s gotovo 300 prijavljenih natjecatelja.

U iznimno snažnoj međunarodnoj konkurenciji Splitske mažoretkinje uspješno su izborile plasman u polufinale u dvije kategorije, a potom ostvarile i dva vrijedna finalna rezultata.

Seniorski tim u disciplini Flag Baton osvojio je visoko treće mjesto i brončanu medalju, još jednom potvrdivši kvalitetu, tehničku pripremljenost i predan rad splitskih mažoretkinja.

Odličan rezultat ostvarila je i solistica Elena Tadić, koja se plasirala u finale svoje kategorije te osvojila šesto mjesto u Europi.

Poseban trenutak za Splitske mažoretkinje bila je i svečanost otvaranja prvenstva, na kojoj je čast nošenja hrvatske zastave pripala Marini Milinović, dugogodišnjoj članici seniorskog tima i trenerici Splitskih mažoretkinja.

„Ponosne smo na naše djevojke, koje su još jednom pokazale da se predanim radom, zajedništvom i ljubavlju prema mažoret plesu mogu ostvariti vrijedni rezultati na međunarodnoj sceni. Posebna nam je čast bila predstavljati Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i Hrvatsku među najboljim europskim mažoretkinjama”, istaknula je Bjanka Bubica Šarić, predsjednica i trenerica Splitskih mažoretkinja.

Splitske mažoretkinje posebno veseli što su i njihove kolegice iz Sinja i Kaštela ostvarile zapažene rezultate, čime je još jednom potvrđena kvaliteta mažoret plesa u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Nakon uspješnog nastupa u Torinu, Splitske mažoretkinje već se okreću pripremama za novu sezonu, koja će za njih biti posebno značajna. Naime, 2027. godine obilježit će 25 godina kontinuiranog djelovanja, a tim povodom pripremaju i poseban obljetnički program kojim će proslaviti četvrt stoljeća mažoret plesa, zajedništva i uspjeha.

Splitske mažoretkinje zahvaljuju Splitsko-dalmatinskoj županiji na pruženoj potpori.