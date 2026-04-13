Splitske mažoretkinje briljirale u Pleternici: Zlato za seniorke i plasman na Europsko prvenstvo

U organizaciji Hrvatskog saveza mažoretkinja, od 10. do 12. travnja 2026. godine u Pleternici je održano 29. Državno prvenstvo, na kojem je sudjelovalo 20 gradova iz cijele Hrvatske.

Splitske mažoretkinje ostvarile su zapažene rezultate kroz sve dobne skupine, potvrdivši kontinuitet rada, predanosti i snažan timski duh.

Poseban uspjeh ostvario je seniorski tim, osvojivši zlatnu medalju u kategoriji Flag Baton, čime su nakon nekoliko godina drugih mjesta zasluženo došle do samog vrha.

Jednako vrijedne rezultate ostvarile su i mlađe dobne skupine:

srebrna medalja – Marširajuća grupa mlađi juniori

srebrna medalja – Solo s rekvizitima (Adult) – Elena Tadić

brončana medalja – Flag Baton mlađi juniori i juniori

brončana medalja – Tradicionalni mažoret ples juniori

Od ukupno sedam prijavljenih kategorija, Splitske mažoretkinje osvojile su medalje u čak šest, čime su još jednom potvrdile kvalitetu rada u svim uzrastima.

Ovim rezultatom, seniorski tim izborio je plasman na Europsko prvenstvo, koje će se održati u listopadu u Torinu.

Mažoret ples predstavlja jedinstven spoj kulture i sporta, kroz koji djeca i mladi razvijaju zajedništvo, socijalne vještine, disciplinu i odgovornost, istovremeno njegujući kulturnu baštinu svoga kraja te upoznajući nove sredine i kulture kroz natjecanja i putovanja.

Posebnu zahvalnost upućujemo roditeljima, kako onima koji su bili uz nas u Pleternici i pružali veliku podršku, tako i onima koji su nas pratili putem prijenosa uživo i bodrili iz svojih domova.

Velike zasluge za ostvarene rezultate pripadaju i trenericama Marini Milinović i Anamarii Vukšić, koje svojim predanim radom kontinuirano grade kvalitetu i zajedništvo unutar tima.

„Ono na što smo najviše ponosni nisu samo medalje, već napredak djece kroz rad, njihova odgovornost, disciplina i zajedništvo koje gradimo iz dana u dan. Mažoret ples za nas nije samo natjecanje, već odgoj i razvoj mladih osoba kroz spoj kulture i sporta“, istaknula je predsjednica i trenerica Splitskih mažoretkinja.

Ovi rezultati još su jedna potvrda da se predan rad, ustrajnost i zajedništvo uvijek vraćaju – ne samo kroz medalje, već kroz generacije djece koja kroz mažoret ples odrastaju u snažne, odgovorne i samopouzdane mlade osobe.