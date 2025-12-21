Splitske bajkere pogodila vijest o smrti: "Neka su ti široke nebeske ceste"

Splitsku motociklističku zajednicu sinoć je pogodila vijest o smrti Ljube Radovanovića, poznatog splitskog bajkera.

Radovanović je bio jedan od najstarijih splitskih motociklista, a na dva kotača proveo je čak 57 godina. Gotovo cijeli svoj život bio je vezan uz motocikle i cestu, ostavivši snažan trag u lokalnoj bajkerskoj zajednici, u kojoj je bio iznimno cijenjen i poštovan.

Ekipa iz MK Fjaka od njega se oprostila objavom na Facebooku.

"Dragi prijatelju, neka su ti široke ceste nebeske. Počivao u miru", napisali su.