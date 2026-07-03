Splitska zračna luka u lipnju zabilježila pad broja putnika, ali godina je i dalje u plusu

Splitska zračna luka u lipnju je zabilježila manji broj putnika nego u istom mjesecu prošle godine.

Prema objavljenim podacima, tijekom lipnja kroz splitsku zračnu luku prošlo je 562.882 putnika, što je 18.701 putnik manje nego u lipnju 2025., kada ih je bilo 581.583.

Unatoč lipanjskom padu, ukupni rezultati od početka godine i dalje su pozitivni. U prvih šest mjeseci 2026. kroz splitsku zračnu luku prošlo je 1.329.173 putnika, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 1.320.412.

To predstavlja blagi rast, manji od jedan posto, u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.