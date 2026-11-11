Splitska zračna luka ove godine srušila četiri rekorda: Listopad gotovo 30 posto jači nego 2019., a zimska povezanost nikad bolja

Iako je glavna turistička sezona završila, Zračna luka Split i dalje ostvaruje iznimno značajan promet, a najnovija statistika otkriva nekoliko zanimljivih podataka koji pokazuju koliko se zračni promet u srednjoj Dalmaciji promijenio posljednjih godina.

Prema službenim podacima splitskog aerodroma, od početka siječnja do kraja listopada 2026. godine evidentirano je 3.695.757 putnika. Samo tijekom listopada kroz zračnu luku prošlo je 319.485 putnika.

Premda je ovogodišnji listopad nešto slabiji od prošlogodišnjeg, usporedba s duljim razdobljem otkriva sasvim drukčiju sliku. U listopadu 2019. godine, posljednje pretpandemijske godine, Zračna luka Split imala je 247.172 putnika.

To znači da je ovogodišnji listopadski promet približno 29,3 posto veći nego 2019. godine, unatoč tome što ovogodišnji rezultat nije dosegnuo lanjski rekord.

Četiri mjeseca bolja nego ikada prije

Posebno je zanimljivo da je Zračna luka Split tijekom 2026. postavila nove mjesečne rekorde u čak četiri različita mjeseca.

U siječnju je zabilježeno 44.327 putnika, u veljači 39.188, a u ožujku 66.408. Sva tri mjeseca ostvarila su najbolje rezultate u dostupnoj povijesnoj statistici zračne luke.

Rekordan je bio i svibanj, kada je kroz splitski aerodrom prošlo 408.767 putnika, čime je nadmašen dotadašnji svibanjski rekord iz 2025. godine.

Takvi rezultati osobito su zanimljivi zato što pokazuju da rast zračnog prometa nije ograničen samo na srpanj i kolovoz. Sve značajniju ulogu dobivaju mjeseci izvan glavne turističke sezone.

Zimi 50 međunarodnih letova tjedno

Još zanimljivija novost dolazi iz zimskog reda letenja za sezonu 2026./2027.

Prema najavljenom rasporedu, Split bi tijekom zime trebao imati 50 međunarodnih letova tjedno, najviše do sada, s ukupno 16 odredišta na devet međunarodnih tržišta.

Među važnim poveznicama nalaze se Frankfurt, München, Amsterdam, Zürich, Rim, London, Kopenhagen i Istanbul.

Posebno se ističe linija između Splita i Istanbula, na kojoj Croatia Airlines prvi put planira prometovati tijekom cijelog zimskog reda letenja, bez višemjesečnog prekida kakav je postojao ranije.

Predviđene su tri tjedne rotacije, utorkom, četvrtkom i nedjeljom, što bi moglo dodatno poboljšati dostupnost Splita tijekom hladnijeg dijela godine.

Zimske operacije planiraju i drugi prijevoznici, među kojima su KLM, Eurowings, easyJet i ostale kompanije koje povezuju Split s europskim odredištima. Dio najavljenih linija prometuje samo tijekom određenih razdoblja zimskog reda letenja.

Usporedba s 2025. otkriva manji pad nego što se čini

Prošla, 2025. godina bila je iznimno uspješna za splitski aerodrom, koji je tijekom cijele godine zabilježio 3.881.186 putnika.

Međutim, pri usporedbi rezultata važno je promatrati jednaka razdoblja.

U prvih deset mjeseci 2025. godine evidentirano je 3.764.164 putnika, a u istom razdoblju 2026. njih 3.695.757.

To je smanjenje od 68.407 putnika, odnosno približno 1,82 posto. Sam listopad slabiji je za 4,37 posto u odnosu na prošlogodišnji.

Najveći izazov više nije samo ljetna sezona

Za Split i srednju Dalmaciju sve je važnije pitanje koliko se zračna povezanost može održavati tijekom cijele godine.

Dobre veze s europskim gradovima nisu važne samo za turiste. Koriste ih i stanovnici Dalmacije, studenti, poslovni putnici te ljudi koji putuju radi zdravstvenih i obiteljskih razloga.

Upravo zato širenje zimskog reda letenja može biti jednako važna vijest kao i novi ljetni rekordi.

Splitska zračna luka i dalje ostaje jedno od ključnih prometnih čvorišta Hrvatske, a razvoj međunarodnih veza izvan glavne turističke sezone mogao bi imati dugoročan pozitivan učinak na gospodarstvo i svakodnevni život srednje Dalmacije.