Splitska zračna luka očekuje do 3,8 milijuna putnika

Samo danas kroz Splitsku zračnu luku proći će 28 tisuća putnika i 109 zrakoplova. Kad se tome zbroji i jučerašnja subota, vikend bilježi podatke od čak 210 zrakoplova i 55 tisuća putnika.

Mate Melvan iz Zračne luke Split rekao je da je u kolovozu nešto veći broj odlazaka, ali to ne znači da dolasci stagniraju.

– Mi smo ovih prvih dva tjedna otprilike 3-4 posto u porastu, a prvih sedam mjeseci bilježimo porast od 7 posto u odnosu na prošlu godinu, naglasio je za HRT Melvan.

Dodao je da je promet u prvim mjesecima godine rastao i dvoznamenkasto, iako je riječ o manjoj bazi.

– Ipak pokazuje jedno povećanje i željene brojke, da u zimskim mjesecima i s manje opterećenim razdobljima također rastemo, poručio je.

Nova destinacija – Porto

– Portugal i Porto nova su destinacija, novo tržište. Mi smo povezani s 28 država, izravno s 90 destinacija tijekom srca sezone, a preko njih i s cijelim svijetom, rekao je Melvan.

Do sada je kroz Splitsku zračnu luku u ovoj godini prošlo oko dva i pol milijuna putnika.

– Očekujemo do kraja godine između 3,7 i 3,8 milijuna putnika, dodao je.