Splitska udruga ANST 1700 i ove će godine imati 'sigurnu zonu' na Ultri, ne ustručavajte im se obratiti za pomoć!

Vikend pred nama u znaku je još jednog izdanja ULTRA Europe festivala, jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u ovom dijelu Europe. Već 12. godinu zaredom ULTRA u Splitu okuplja preko stotinu tisuća posjetitelja iz svih krajeva svijeta, uglavnom mlade željne dobre glazbe, festivalske energije, zabave i plesa te nezaboravnih iskustava.

I ove godine na festivalu će biti prisutna i udruga ANST 1700 koja će posjetiteljima festivala besplatno dijeliti tzv. safe packove u kojima će se moći pronaći – čepići za uši, kondom, grožđani šećer, dezinfekcijske maramice, flaster, magnezij direkt, slamka i voda te vizitka udruge s kontaktima u slučaju potrebe. Paketiće će u subotu dijeliti zaposlenici i volonterke udruge ANST, u neposrednoj blizini glavnog ulaza.

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Sigurne zone provode se u okviru programa smanjenja štete POP IN kao dostupni i nestigmatizirajući prostori podrške namijenjeni osobama koje eksperimentiraju s psihoaktivnim tvarima, kao i drugim skupinama izloženima povećanim rizicima. Cilj aktivnosti je poticanje odgovornog ponašanja i smanjenje rizika povezanih s konzumacijom psihoaktivnih tvari, alkoholom i seksualnim aktivnostima kroz izravan kontakt, podršku i informiranje, ali i konkretna, praktična sredstva zaštite.

U sklopu priprema za provedbu aktivnosti sigurnih zona na ovogodišnjim ljetnim festivalima, zaposlenici te volonterke i volonteri udruge ANST 1700 sudjelovali su u dvjema stručnim edukacijama usmjerenima na pravovremeno i odgovorno reagiranje u potencijalno rizičnim situacijama. Prva edukacija bila je posvećena osnovnim postupcima prve pomoći, a cilj edukacije bio je ojačati znanja i praktične vještine potrebne za pružanje prve pomoći i reagiranje u hitnim situacijama koje se mogu pojaviti tijekom rada s korisnicima i provedbe terenskih aktivnosti. Druga edukacija, pod nazivom „Prva linija obrane: prepoznaj znakove, reagiraj na vrijeme, smanji štetu“, održana je 23. lipnja pod vodstvom dr. sc. Magde Pletikose Pavić iz Službe za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Cilj je bio osposobiti volontere/ke za prepoznavanje znakova pretjerane konzumacije i zlouporabe psihoaktivnih tvari te za pravovremeno, smireno i odgovorno postupanje u situacijama povećanog rizika.

Poseban naglasak stavljen je na pristup utemeljen na načelima smanjenja štete, pružanje podrške bez osuđivanja te procjenu situacija u kojima je potrebno uključiti stručne ili hitne službe. Festivalska okruženja, obilježena velikim brojem posjetitelja, visokim temperaturama, dugotrajnim boravkom u gužvi te mogućom konzumacijom alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, mogu značajno povećati rizik od zdravstvenih poteškoća i drugih neželjenih situacija.

Iz ANST-a poručuju – zabavljajte se odgovorno, i u slučaju bilo kakve nedoumice, ne oklijevajte potražiti pomoć, podršku, savjet – tu smo radi vas!