Splitska tvrtka preuzela dio poznatog hotela u Dugopolju za 2,6 milijuna eura: Za glavnu zgradu ponuđeno čak 10,57 milijuna!

Poznati hotel Katarina u Dugopolju, koji mnogi stanovnici Splita, Dalmatinske zagore i Hercegovine pamte po brojnim svadbama i obiteljskim proslavama, prolazi kroz značajne promjene. U sklopu stečajnog postupka nad društvom Hotel Katarina 2009 d.o.o. njegova imovina prodaje se putem elektroničkih javnih dražbi, a iznosi koji se pojavljuju u službenoj dokumentaciji mjere se milijunima eura.

Jedan dio hotelskog kompleksa već je pronašao kupca. Riječ je o depandansi hotela, za koju je na dražbi u kolovozu ponuđeno 2.602.500 eura, a rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 21. kolovoza nekretnina je dosuđena tvrtki The End d.o.o. sa sjedištem u Splitu. Prema službenim podacima Financijske agencije (FINA), procijenjena vrijednost depandanse s pripadajućom opremom i inventarom iznosila je 3.470.000 eura. To znači da je najviša ponuda bila 867.500 eura niža od procjene.

Depandansa se nalazi u Ulici Matice hrvatske 4 u Dugopolju, a obuhvaća poslovnu zgradu površine 2.093 četvorna metra i dvorište od 323 četvorna metra. Ukupna površina nekretnine iznosi 2.416 četvornih metara.

Prodaja je provedena odvojeno od glavne hotelske zgrade. Nadmetanje je trajalo od 6. do 20. kolovoza, a najviša ponuda odgovarala je početnoj cijeni od 2.602.500 eura. Prema sudskoj dokumentaciji, nakon donošenja rješenja o dosudi uslijedile su dodatne pravne radnje, uključujući žalbene postupke. Zbog toga je važno razlikovati sudsku dosudu od pravomoćno dovršene prodaje i konačnog prijenosa vlasništva.

Za glavnu zgradu ponuđeno čak 10,57 milijuna eura

Zanimljivo je da je prodaja glavne hotelske zgrade donijela potpuno drukčiji rezultat. Podsjetimo, početkom studenoga pisali smo o velikom preokretu na dražbi hotela Katarina. Nakon što hotel na prvoj javnoj dražbi nije pronašao kupca po početnoj cijeni od približno 3,44 milijuna eura, u drugom krugu nadmetanja dogodio se neočekivan rasplet. Druga dražba završena je 28. listopada 2026. godine, a početna cijena bila je spuštena na približno 2,29 milijuna eura. Međutim, najviša ponuda dosegnula je nevjerojatnih 10.572.187,50 eura.

Riječ je o iznosu koji je gotovo šest milijuna eura veći od procijenjene vrijednosti glavnog hotelskog kompleksa, koja iznosi 4.584.375 eura. Glavna hotelska zgrada, zajedno s dvorištem, prostire se na 3.446 četvornih metara. Kompleks obuhvaća hotelske sobe i apartmane, restoran s kuhinjom, dvorane za proslave, garažu, kafić s terasama, fitness-prostor, saune i bazen.

Što će biti s nekadašnjom svadbenom mekom?

Iako su za depandansu i glavnu hotelsku zgradu provedene odvojene dražbe, oba postupka dio su stečaja društva Hotel Katarina 2009 d.o.o., koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu. Prema službenoj e-Oglasnoj ploči sudova, u predmetu su i tijekom listopada i studenoga objavljivani novi dokumenti, među kojima su izvještaji o dražbama, sudska rješenja i dodatni podnesci.

Pritom valja naglasiti kako ponuda od 10,57 milijuna eura za glavnu hotelsku zgradu ne znači automatski da je prodaja za taj iznos pravomoćno zaključena. FINA navodi da je podatak o najvišoj ponudi informativnog karaktera, dok konačnu odluku o kupcu i cijeni donosi nadležno tijelo.