Električnih automobila sve više, a punjenje se seli kući

Hrvatska ove godine bilježi snažan rast prodaje električnih automobila. Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), u prvih devet mjeseci 2026. registrirano je 2.457 novih potpuno električnih automobila. To je 244,6 % više nego u istom razdoblju 2025., iako se kreće od niske baze.

Interes potvrđuju i poticaji. Na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5. studenoga u samo tri sata stiglo je 17.759 prijava, od čega 16.915 za električne automobile. Za program je prvotno bilo osigurano 20 milijuna eura.

S novim automobilom dolazi i nova navika: punjenje kod kuće. Vlastiti AC punjač omogućuje da se auto napuni preko noći. Vlasnicima solarne elektrane otvara i mogućnost da dio energije za vožnju proizvedu na vlastitom krovu.

340 punjača za početak novog brenda

Akcijom Forte Solar predstavlja Forte Solar Charge, novi brend posvećen punjenju električnih vozila. U ponudi je 340 kućnih AC punjača pojedinačne okvirne redovne vrijednosti oko 600 eura.

Ideja je spojiti solarnu energiju i električnu mobilnost. Auto se puni kod kuće, a solarna elektrana dugoročno smanjuje potrebu za kupnjom energije iz mreže. Akcija tako želi olakšati prvi korak prema vlastitom punjenju.

Kako do punjača za 1 euro

Punjač za 1 euro dostupan je isključivo uz obvezu da kupac najkasnije do 15.12.2026. kupi ili dogradi solarnu elektranu iz ponude Forte Solara u vrijednosti od najmanje 1.497 eura. Taj iznos odgovara cijeni najpovoljnije elektrane u ponudi tvrtke. Zato se u akciju mogu uključiti i oni koji kreću s manjim sustavom te postojeći vlasnici elektrana kojima treba dogradnja.

Akcija traje do 15.12.2026. ili do isteka 340 punjača. Uvjeti preuzimanja i montaže te posljedice neispunjenja obveze utvrđuju se pravilima akcije i ugovorom.

Što kupac dobiva

jednofazni i trofazni rad, pa se punjač može priključiti na obje vrste kućne instalacije

podesivu snagu od 1 do 22 kW, koja se prilagođava kapacitetu priključka

kabel od 5 metara i konektor Tip 2, europski standard za AC punjenje

jamstvo od 2 godine

Informacije o dostupnosti, ugovaranju i punim pravilima akcije dostupne su na kontakt@fortesolar.hr i fortesolar.hr.

Fotografije su ilustrativne; prikaz proizvoda i ambalaže može se razlikovati.