Splitska šminkerica postala je svjetski poznata! Šejla i Šminkeraj tim pune redove za šljokice i cirkone

Već šestu godinu Essence sponzorira jedan make-up centar na Ultri, gdje ove godine u make-up studiju tim od njih petero šminka sve koji to požele.

Iz make up studija Šminkeraj Split na čelu s najpoznatijom make up artisticom u Splitu, ali i šire Šejlom Zekić sa šminkanjem na Parku mladeži krenuli su već oko 18 sati, a šminkat će do 23 sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Atmosfera je stvarno odlična i jako nam je zabavno", kazali su nam.

Do sada im je kroz make-up studio prošlo više od 500 ljudi, a red ispred je svakom minutom sve veći. Pitanje je hoće li se svi uspjeti našminkati. Svi žele šljokice i cirkone, koji su neizostavni modni dodaci na svakom festivalu, pa tako i na Ultri.

"Više od 500 ljudi se već našminkali, i snimili su 360° video. Atmosfera gori", dodaju.

"Gužva je tek počela, još ne znamo što će nas dočekati tijekom večeri", zaključili su.