Splitska Rokolomotiva nakon gotovo 30 godina ne odustaje od rocka: "Mladi danas slušaju nešto sasvim drugo, ali mi ostajemo vjerni sebi"

Splitska glazbena scena već gotovo tri desetljeća ima svoje prepoznatljivo ime – Rokolomotivu, bend koji je od srednjoškolskih početaka izrastao u sastav s dva studijska albuma i brojnim nastupima diljem Hrvatske i regije. Njihov drugi album, "Avanturist diletant", koji je u digitalnom obliku objavljen 2025. godine, sada je dobio i vinilno izdanje u ograničenoj nakladi.

Tim povodom bend je organizirao promociju u splitskoj knjižnici Dalmatina, a gitarist i vokal Ivan Perić u razgovoru s Anteom Benzon za portal Music LP-Underground prisjetio se početaka benda, stvaranja autorskih pjesama i izazova s kojima se danas suočavaju rock-glazbenici.

Od srednjoškolskih početaka do benda koji traje desetljećima

Priča o Rokolomotivi započela je tijekom 1990-ih, kada su Ivan Perić, Stipe Vidić i njihov danas pokojni prijatelj Mato Janjić počeli zajedno svirati. U početku je riječ bila o neformalnim okupljanjima i akustičnim svirkama, bez ozbiljnijih koncertnih ambicija. S vremenom se bend počeo širiti. Oko 2000. godine pridružio im se basist Rudolf Vučemilović Rudi, a nekoliko godina kasnije i bubnjar Ivan Fistanić Fisto.

Današnja postava Rokolomotive djeluje od 2004. godine. Uz Perića, čine je Stipe Vidić kao glavni vokal i gitarist, Rudolf Vučemilović na bas-gitari i vokalu te Ivan Fistanić na bubnjevima. Od samog početka članovi benda odlučili su stvarati vlastite pjesme, a ne oslanjati se na obrade poznatih izvođača.

Na prvi album čekali godinama, a onda krenuli na turneju

Iako su autorski materijal stvarali od prvih dana, obiteljske i poslovne obveze usporile su njihov ulazak u studio.

Prvi studijski album, "Rudijev blef", objavljen je 2013. godine za Dallas Records. Naziv albuma nastao je iz interne šale među članovima benda na račun basista Rudolfa Vučemilovića. Album je ostvario umjeren uspjeh, a pjesme su pronašle put do radijskih postaja. Rokolomotiva je nakon objave krenula i na manju turneju, tijekom koje je nastupala u Splitu, Zagrebu, Sarajevu, Dubrovniku, Rijeci, Zadru i drugim gradovima. Za bend koji je ostao vjeran rock-zvuku to je bio značajan korak, osobito s obzirom na položaj takve glazbe na domaćoj sceni.

Novi album donosi deset pjesama i prepoznatljiv zvuk

Drugi studijski album "Avanturist diletant" sadrži deset pjesama koje spajaju rock, indie pop i različite elemente rock'n'rolla. Prema Perićevim riječima, bend je zadržao svoj prepoznatljiv glazbeni identitet, ali su godine zajedničkog stvaranja donijele i određene promjene. Članovi su, kako ističe, sazreli kao ljudi, autori i glazbenici, što se odrazilo i na novi materijal. Posebnost Rokolomotive jest zajednički način stvaranja glazbe. Tekstove uglavnom pišu pojedini članovi, dok se glazba oblikuje zajednički na probama, gdje početne ideje postupno dobivaju konačan oblik. Među pjesmama s novog albuma Perić je posebno izdvojio "Ti", skladbu Rudolfa Vučemilovića snimljenu u suradnji s Izabelom Martinović, poznatom pjevačicom grupe Stijene. Riječ je o energičnoj pjesmi koju posebno voli izvoditi uživo.

Rock danas ima drukčiju publiku, ali Rokolomotiva ne odustaje

Govoreći o budućnosti benda, Perić je priznao da je danas znatno teže organizirati koncertne nastupe nego ranije. Glazbene navike mlađe publike promijenile su se, a rock više nema položaj kakav je nekada imao. Unatoč tome, članovi Rokolomotive žele nastaviti nastupati i predstavljati svoje pjesme publici. Plan im je povezati nekoliko koncertnih datuma i omogućiti da novi album dođe do što većeg broja slušatelja.

Promocija vinilnog izdanja albuma "Avanturist diletant" organizirana je u knjižnici Dalmatina, uz sudjelovanje Bože Šetača, poznatog kao DJ Walker. Za 23. listopada bio je najavljen i nastup u splitskom caffe baru Zeppelin, na kojem je bend planirao izvesti cijeli novi album, uz nekoliko starijih pjesama. Rokolomotiva tako nastavlja glazbenu priču započetu još u srednjoškolskim danima. Gotovo tri desetljeća kasnije, članovi benda i dalje stvaraju vlastitu glazbu, ostaju vjerni svojem zvuku i nastoje pronaći put do nove publike.