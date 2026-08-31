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Splitska Riva vrvjela od ljepote: Dame na +30 stupnjeva privlačile poglede

Iako kalendarski završava još jedan ljetni mjesec, prizori s rive pokazuju da se ljeto u Splitu ne predaje tako lako
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Temperature oko 30 stupnjeva i sunčano vrijeme izmamili su brojne Splićane i turiste na splitsku rivu. Centar grada i danas je bio pun šetača, a popularna je promenada još jednom pokazala zašto je jedno od omiljenih mjesta za uživanje u Splitu.

Dame su svojim ljetnim izdanjima privlačile poglede, dok su brojni prolaznici posljednje sate kolovoza iskoristili za šetnju uz more, kavu na suncu i uživanje u prizorima splitske luke.

Iako kalendarski završava još jedan ljetni mjesec, prizori s rive pokazuju da se ljeto u Splitu ne predaje tako lako.

Pogledajte našu fotogaleriju sa splitske rive.

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