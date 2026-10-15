Splitska Riva puna navijača, policija na svakom koraku: Pogledajte atmosferu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa

Splitska Riva danas je prepuna navijača koji uoči susreta Hajduka i Ajaxa pristižu u grad i stvaraju nogometnu atmosferu u središtu Splita. Ulice i šetnica vrve navijačima, a primjetna je i pojačana prisutnost policije koja osigurava javni red i mir. Štekati kafića na Rivi su u ovim trenutci ispunjeni navijačima Hajduka, a ore se i navijačke pjesme.

S obzirom na procjenu utakmice kao susreta visokog rizika, sigurnosne mjere su pojačane, a policijske snage nalaze se na ključnim lokacijama u gradu. Posebna pozornost usmjerena je na okupljališta navijača i mjesta na kojima se očekuje veća koncentracija ljudi.

Za navijače Ajaxa osigurana je fun zona na Zvončacu te se isti tamo polako i okupljaju.

Uoči utakmice vlada napeta atmosfera, a središte grada ispunjeno je navijačima koji iščekuju početak susreta. Sve oči uprte su prema večerašnjem nogometnom događaju, dok će sigurnosne službe nastaviti pratiti situaciju i poduzimati potrebne mjere kako bi susret protekao bez incidenata.

Još malo atmosfere s Rive pogledajte u galeriji našeg Roka Pavlinušića.