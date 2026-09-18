Splitska Riva postala učionica na otvorenom: Djeca učila kako sigurno sudjelovati u prometu

Zajednica tehničke kulture grada Splita sudjelovala je na manifestaciji „Sigurno u školu s HAK-om 2026.”, održanoj na splitskoj Rivi. Manifestacija je okupila brojne mališane vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta, njihove roditelje, ali i brojne prolaznike koji su se uključili u edukativne i interaktivne aktivnosti.

Manifestaciju su organizirali Hrvatski autoklub i Autoklub „Split”, u suradnji s MUP-om, Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom te Zajednicom tehničke kulture grada Splita. Cilj manifestacije bio je educirati djecu o sigurnom sudjelovanju u prometu, podsjetiti na važnost poštivanja prometnih pravila te potaknuti odgovorno ponašanje svih sudionika u prometu uoči početka nove školske godine.

Zajednica tehničke kulture grada Splita predstavila je svoj program i aktivnosti svojih udruga članica, s posebnim naglaskom na tehničke i praktične aktivnosti namijenjene djeci i mladima. Posjetitelji su se kroz prezentaciju i interaktivne sadržaje mogli upoznati s mogućnostima uključivanja u rad Zajednice i udruga tehničke kulture.

Na manifestaciji je sudjelovala stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita Valentina Čokić. Član udruge tehničke kulture „STORM” Nenad Grgas sudjelovao je u prezentaciji tehničkih aktivnosti, dok je član Jedriličarskog kluba „Zenta” Josip Marasović predstavio aktivnosti kluba i približio posjetiteljima svijet jedrenja i tehničke kulture povezane s pomorstvom.

Sudjelovanje Zajednice na ovoj manifestaciji još je jedna prilika za predstavljanje tehničke kulture građanima Splita te za poticanje djece i mladih na aktivno, kreativno i edukativno provođenje slobodnog vremena kroz tehničke aktivnosti.