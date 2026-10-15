SPLITSKA RIVA POD POJAČANIM NADZOROM POLICIJE! Ajaxovi navijači stigli s Poljuda, interventni policajci spremni na moguće incidente

Velika europska večer na Poljudu završila je pobjedom Hajduka, no za splitsku policiju posao time nije gotov.

Kako se vidi na snimci koju imamo, skupina Ajaxovih navijača nakon utakmice napušta područje Poljuda te se pod pratnjom policijskih službenika kreće prema splitskoj Rivi.

U samom centru grada primjetna je snažna prisutnost interventne policije, koja je raspoređena kako bi spriječila moguće sukobe i osigurala javni red i mir.

U Splitu oko 1900 Ajaxovih navijača, među njima 300 rizičnih

Podsjetimo, zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić ranije je za HRT otkrio kako je u Split stiglo oko 1900 navijača Ajaxa, među kojima je, prema policijskim procjenama, oko 300 rizičnih osoba sklonih protupravnom ponašanju.

Barić je naglasio da se policija za ovu utakmicu pripremala od trenutka kada su izvučeni parovi te da su u osiguranje uključeni policijski službenici iz gotovo svih policijskih uprava u Hrvatskoj.

Policijske snage već su prethodne večeri morale intervenirati kako bi spriječile mogući sukob domaćih i gostujućih navijača.

Prema Barićevim riječima, policija je tada u roku od 15 minuta uspostavila javni red i mir, a privedeno je 57 osoba, među kojima 49 gostujućih i osam domaćih navijača. Ozlijeđenih nije bilo.

Pojačane mjere ostaju na snazi i nakon utakmice

Iako je utakmica završila, policija ne smanjuje oprez. Upravo je razdoblje nakon susreta, kada se navijačke skupine kreću gradom, jedan od važnih sigurnosnih izazova.

Barić je ranije poručio da će pojačane mjere trajati sve dok posljednji gostujući navijač ne napusti Hrvatsku.

Prema njegovim najavama, očekuje se da će navijači Ajaxa Split napustiti tijekom sutrašnjeg dana, odnosno do večernjih sati.

Prizori s Rive pokazuju da policija i nakon posljednjeg sučeva zvižduka održava snažnu prisutnost na terenu, spremna reagirati u slučaju narušavanja javnog reda i mira.

Za sada nema potvrde o novim sukobima tijekom povratka gostujućih navijača s Poljuda, a pojačane mjere imaju preventivnu svrhu.

Pogledajte snimku dolaska Ajaxovih navijača prema splitskoj Rivi pod policijskom pratnjom.