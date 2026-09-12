Splitska psihologinja nakon napada nožem u školi: "Kao profesionalka, nažalost nisam iznenađena"

Nakon napada u zagrebačkoj školi u kojem je učenik nožem ozlijedio drugog učenika i zaposlenicu škole ponovno se otvorilo pitanje nasilja među djecom i adolescentima, njegove prevencije, ali i sposobnosti sustava da na vrijeme prepozna znakove koji mogu prethoditi ozbiljnom incidentu.

O nasilju među mladima, iskustvima iz Splita, utjecaju društvenih mreža te odgovornosti djece i odraslih razgovarali smo s psihologinjom Žanom Pavlović.

Kaže kako iz vlastite prakse ne može zaključiti da je nasilja objektivno više nego ranije jer posljednji podaci, kako ističe, to ne potvrđuju. Međutim, sve se više djece i roditelja obraća stručnjacima zbog različitih oblika agresivnog ponašanja i međuvršnjačkog nasilja.

„Sve se više ljudi obraća stručnjacima u slučaju međuvršnjačkog nasilja, što znači da se ono sve više prepoznaje. Međutim, ono što me više zabrinjava od samog broja odnosno statistike jest pomicanje granice prihvatljivog ponašanja. Sve više agresivnog ponašanja zapravo se normalizira i lakše prihvaća, a posljedice takvog ponašanja postaju sve ozbiljnije“, upozorava Pavlović.

Zabrinjava je sve mlađa dob

Posebno je zabrinjava dob u kojoj se pojavljuju slučajevi nasilja.

„Zabrinjava me sve mlađa dob u kojoj vidimo slučajeve nasilja, odnosno međuvršnjačkog nasilja. Zato je jako važna preventiva i važno je da preventivne aktivnosti počinju jako rano“, govori.

Takve aktivnosti, dodaje, ne smiju biti usmjerene samo prema djeci. U njih trebaju biti uključeni roditelji, ali i odgojno-obrazovni djelatnici.

Veliku ulogu u načinu na koji se nasilje danas manifestira imaju i društvene mreže. Pavlović pritom naglašava da društvene mreže same po sebi neće od djeteta napraviti nasilnika.

Mogu, međutim, snažno pojačati ponašanje koje već postoji.

„Snimanje tučnjava, dijeljenje snimki i komentari vršnjaka mogu nasilje pretvoriti u svojevrsni performans za publiku. Time se nasilje još više pojačava i prenosi dalje“, objašnjava.

Dijete koje se nasilno ponaša na taj način više ne dobiva samo trenutačni osjećaj moći.

„Dobiva i pažnju, neki status među vršnjacima i povratne informacije vršnjaka da je učinilo nešto dobro. To je vrlo opasan oblik glorifikacije ili nagrađivanja agresivnog ponašanja“, upozorava psihologinja.

"Samo donošenje noža u školu već je ozbiljan znak"

Nakon zagrebačkog slučaja posebno se postavlja pitanje što znači trenutak u kojem dijete u školu uopće donese nož ili drugo oružje. Može li se takvo ponašanje promatrati kao izolirani, impulzivni incident?

Pavlović smatra da ne može.

„Samo donošenje noža u školu već je ozbiljan znak i ne bi ga trebalo tretirati kao izolirani impulzivni incident“, kaže.

O konkretnim namjerama učenika koji je počinio napad ne želi nagađati jer ih ne može znati. Međutim, smatra da ovakvi događaji zahtijevaju ispitivanje svega što im je prethodilo.

„Treba odgovoriti na pitanja što se događalo prije toga, je li dijete ranije pokazivalo agresivno ponašanje, prijetnje, teškoće u ponašanju ili neke druge znakove rizika, jesu li ih odrasli znali prepoznati i jesu li nešto napravili“, govori.

Ključna je, kaže, činjenica da prevencija ne počinje kada se nož već pojavi u školi.

„Ne samo prevencija nego i sam problem počinje puno prije nego što otkrijemo da je adolescent donio nož u školu.“

"Nemamo dovoljno kapaciteta"

Na pitanje imaju li škole, roditelji i sustav mentalnog zdravlja djece dovoljno kapaciteta da pravodobno prepoznaju djecu kod koje postoji rizik od ozbiljnog nasilja, odgovorila je vrlo jasno.

„Mislim da nemaju. Na to pitanje mi je najlakše odgovoriti, ali istodobno i najteže. Sve kolege, pa i ja, susrećemo se s manjkom vremena, termina, kapaciteta, svega, pa i energije da obuhvatimo sve one kojima bi trebalo pružiti psihološku pomoć i podršku.“

Problem, upozorava, nije samo u nedostatku stručnih kapaciteta.

„Ne samo da nemamo kapaciteta nego nismo dovoljno ni umreženi, odnosno nemamo kontinuitet tamo gdje je podrška potrebna.“

Problem koji se razvijao mjesecima i obuhvaća različite dijelove života djeteta ne može riješiti jedna institucija. Pavlović navodi školu, sustav socijalne skrbi, državno odvjetništvo i zdravstvo, ali i obitelj te, primjerice, sportski klub.

„Ne možemo očekivati da jedna institucija sama riješi problem koji je nastajao mjesecima. To nije pitanje samo jedne institucije“, ističe.

"Kao profesionalka nisam iznenađena, kao osoba duboko sam potresena".

Pitali smo je naposljetku je li je napad koji se dogodio u Zagrebu iznenadio.

"Nažalost, nisam iznenađena, ali sam duboko potresena kao osoba. Kao profesionalka, nažalost nisam iznenađena jer znam da ovakvi oblici nasilja postoje već dugo, da će se događati i da mogu svaki čas eskalirati. Ali svaki ovakav događaj duboko zabrinjava upravo zato što govorimo o djeci i mladima“, kaže Pavlović.

Kada je riječ o odgovornosti, smatra da je za konkretan čin odgovoran adolescent koji je nasilje počinio. No time, upozorava, priča o odgovornosti ne završava.

"Odgovornost odraslih nije ništa manja. Oni su mogli puno ranije prepoznati rizik, postaviti granice te osigurati pomoć i podršku jednom takvom adolescentu."

Naglašava pritom da je riječ o osobi koja je, bez obzira na odgovornost za vlastite postupke, još uvijek dijete.

"Netko s 14 ili 15 godina odgovoran je za svoje postupke u skladu sa zakonom i razinom razvoja, ali u toj dobi još uvijek treba odrasle koji će ga zaustaviti, usmjeriti, ali u nekom dijelu i razumjeti."

Pavlović zato smatra da nakon ovakvih događaja pitanje ne bi trebalo ostati samo na tome tko je kriv.

„"akon slučajeva nasilja uvijek se pitamo tko je kriv, kako se to moglo dogoditi i što nam se događa s mladima. Puno važnije pitanje zapravo je jesmo li mogli reagirati ranije, jesmo li reagirali, a ako nismo – zašto nismo.“