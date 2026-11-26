Koliko poreza plaćamo, kamo odlazi taj novac i jesmo li uopće svjesni koliko često tijekom dana sudjelujemo u punjenju državnog proračuna? Upravo su to neke od tema kojima se bavi Mjesec svjesnosti o porezima, manifestacija predstavljena danas na konferenciji „Split za poduzetnike 2026.“ u Tehnološkom parku Split.

Branka Ramljak, vršiteljica dužnosti dekanice Ekonomskog fakulteta u Splitu, istaknula je da je jedan od glavnih ciljeva inicijative građanima približiti porezni sustav i objasniti im kako se prikupljeni novac koristi.

„Ne može nitko reći da ga se ta tema ne tiče. Koliko god polazimo od toga da su porezi suhoparna materija, mi našim predavanjima želimo na jednostavan način ljudima približiti taj bauk koji postoji oko poreza“, kazala je Ramljak.

Što zapravo znači da je nešto besplatno?

Upitana koje su najčešće nejasnoće među građanima, Ramljak je istaknula pitanja o visini poreza, namjeni prikupljenog novca, ali i nedovoljnu svijest o tome da svi sudjelujemo u njegovu prikupljanju.

Kao primjer navela je subvencioniranje troškova studiranja.

„Troškovi studija subvencioniraju se velikim dijelom od strane države. I sad netko kaže kako je besplatno. Nije ništa besplatno. Moramo svi, vi i ja, biti svjesni, kako ono kažu, nema besplatnog ručka“, poručila je Ramljak.

Objasnila je da iza državnih subvencija stoji novac koji je prethodno potrebno prikupiti.

„Da bi netko mogao koristiti neku subvenciju koju daje država, netko mora prikupiti ta sredstva, a ta sredstva se prikupljaju iz poreza“, istaknula je.

U poreznom sustavu građani sudjeluju i tijekom najobičnijih svakodnevnih aktivnosti, poput ispijanja jutarnje kave ili kupnje hrane.

Koliko poreza Splićanin plati od jutra do mraka?

U sklopu drugog izdanja Mjeseca svjesnosti o porezima idućeg će tjedna na Ekonomskom fakultetu u Splitu biti održano i predavanje sociologa i poznatog TikTokera Drage Jukića, koji se bavi popularizacijom financijske pismenosti.

On će građanima na konkretnom primjeru pokazati kako jedan Splićanin od jutra do mraka sudjeluje u poreznom sustavu.

Ovogodišnjoj manifestaciji pridružila se i Gimnazija Marka Marulića, u kojoj će u srijedu biti održano predavanje, dok će se u četvrtak o porezima educirati učenici sedmih razreda Osnovne škole Lučac.

Cilj je razvijati poreznu pismenost od najranije dobi te građanima približiti vezu između novca koji izdvajaju kroz poreze i javnih usluga koje svakodnevno koriste.