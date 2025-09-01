Splitska pretpremijera filma "Izgubljeni Dream Team" u Ljetnom kinu Bačvice

Film "Izgubljeni Dream Team" redatelja Jure Pavlovića pretpremijerno će biti prikazan u Ljetnom kinu Bačvice 7. rujna uz sudjelovanje filmske ekipe i nekih od sudionika filma, poput legendarnog splitskog košarkaša Tonija Kukoča. U filmu sudjeluje veliki broj košarkaških legendi, među kojima su i Dino Rađa, Velimir Perasović i čuveni tehniko Vinko Bajrović Capo.

"Izgubljeni Dream Team" donosi nikad ispričanu priču o jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je 1991. godine, na Europskom prvenstvu u Rimu, osvojila zlatnu medalju i stala na postolje, promatrajući podizanje zastave zemlje koja je tri dana ranije prestala postojati. Glavni protagonisti filma su košarkaške legende Toni Kukoč, Dino Rađa, Vlade Divac, Žarko Paspalj, Jurij Zdovc, Velimir Perasović, Dušan Ivković, Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović i drugi članovi te zlatne generacije... Film donosi njihove nikad ispričane ispovijesti te intimne poglede igrača koji su se našli u središtu povijesnog prijeloma.

Redatelj filma je Jure Pavlović, poznat po filmu "Piknik", dobitniku Europskog Oscara 2015. godine, te filmu "Mater", višestruko nagrađivanom na festivalima u Taormini, Puli, FEST-u, i dobitniku nagrade kritičara Oktavijan za najbolji hrvatski film 2020. godine. Direktor fotografije je Dario Hacek, montažer Ivan Vasić, dizajner zvuka Julij Zornik, a producenti filma su Jure Pavlović, Miloš Ivanović, Miha Černec, Chiara Galloni, Ivan Olgiati i Biljana Tutorov.