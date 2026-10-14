Splitska policija za Dalmaciju Danas: "Ovo osiguranje vrlo je izazovno!" Otkrili što se događa u gradu nakon niza incidenata i privođenja

Split se uoči sutrašnjeg susreta Hajduka i Ajaxa nalazi pod pojačanim policijskim nadzorom. Posljednja dva dana obilježili su incidenti na Rivi, brojna privođenja i kontrole građana, a policija potvrđuje da je angažiran velik broj njezinih službenika. "Već smo javno kazali da je ovo osiguranje vrlo izazovno. Djelujemo preventivno i reagiramo na sve moguće incidente. Za sada nema većih sukoba i postupanja", poručili su za Dalmaciju Danas iz PU splitsko-dalmatinske.

Rade li policijske postaje normalno?

Na naš upit o organizaciji policijskog rada i angažmanu službenika, iz policije ističu da nema izvanrednih okolnosti. "Policija provodi planirane sigurnosne aktivnosti uoči utakmice, a rad policijskih postaja odvija se redovito, bez izvanrednih okolnosti. Logično je da je angažiran velik broj policijskih službenika koji provode ciljane aktivnosti za ovo osiguranje, a policijske postaje obavljaju redovne poslove", navode iz policije.

Tijekom srijede privedeno je ukupno 16 hrvatskih državljana. Šestorica su privedena zbog fizičkih napada na dvojicu Nizozemaca u dva odvojena događaja, dok je još deset hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta. Obojica napadnutih Nizozemaca zadobila su lakše ozljede te su nakon pružene liječničke pomoći puštena. Kriminalistička istraživanja još traju.

Policiju pitali i za navodni incident u Bregovitoj ulici

Dalmacija Danas zaprimila je i neslužbene informacije o navodnom incidentu u Bregovitoj ulici, u blizini željezničke stanice, gdje je skupina nizozemskih državljana navodno sudjelovala u opasnom ponašanju, pri čemu se, prema tim informacijama, jedna osoba ozbiljnije ozlijedila. O svemu smo zatražili službeno očitovanje policije, no odgovor je bio kratak: "Za navodni događaj u Bregovitoj koji spominjete ne znamo."

Dakle, navodi o tom događaju i mogućim ozljedama zasad nisu službeno potvrđeni.

Svih 19 Nizozemaca zadržano u zatvoru

Podsjetimo, nakon jučerašnjih događaja na splitskoj Rivi, Prekršajni sud donio je nepravomoćnu presudu protiv 19 nizozemskih državljana. Izrečene su im zatvorske kazne u trajanju od sedam dana te dvogodišnja zabrana dolaska na splitsku Rivu i Poljud. Svih 19 Nizozemaca zadržano je u zatvoru unatoč tome što presuda još nije pravomoćna.

Prilikom ranijeg policijskog postupanja pronađeni su i opasni predmeti, među kojima noževi i kamenje. Policija je prethodno izvijestila i o ukupno 32 uhićene osobe tijekom utorka poslijepodne i noći na srijedu, među kojima je bilo 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Utakmica Hajduka i Ajaxa igra se sutra, u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18.45 sati na Poljudu.

Unatoč brojnim privođenjima i pojačanom angažmanu policijskih snaga, iz PU splitsko-dalmatinske poručuju da sigurnosnu situaciju prate te da se rad policijskih postaja odvija redovito.