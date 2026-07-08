Splitska policija upozorava na novi val prevara! Na području naše županije u samo jednom danu građanima "počistili" gotovo 24.000 eura s računa

Policija je danas zaprimila više prijava računalnih prijevara u kojima je oštećenima s računa otuđen novac u ukupnom iznosu od 23.721,45 eura.

U Policijskoj postaji Makarska zaprimljena je kaznena prijava žene koju je nepoznata muška osoba u više navrata kontaktirala i lažno joj se predstavila kao osoba koja joj može pomoći u povratu novca. Oštećena je, prema uputama nepoznate osobe, otvorila dostavljenu poveznicu i više se puta prijavljivala u internetsko bankarstvo, nakon čega je utvrdila da joj s računa nedostaje 6.500 eura.

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U Postaji granične policije Imotski zaprimljena je kaznena prijava žene koju je nepoznata osoba kontaktirala predstavljajući se kao djelatnik banke. Osoba joj je rekla da je njezin račun evidentiran kao meta hakerskog napada te je od nje zatražila unos kodova radi resetiranja bankovne aplikacije. Naknadno je utvrđeno da je s računa obavljeno šest neovlaštenih transakcija u ukupnom iznosu od 8.000 eura.

Policija je zaprimila i prijavu muškarca koji je putem SMS poruke zaprimio poveznicu s obavijesti da će mu usluga internetskog bankarstva biti deaktivirana ako ne postupi prema uputama. Nakon što je otvorio poveznicu i unio tražene podatke, naknadno je utvrdio da je s njegova računa neovlaštenim transakcijama otuđeno ukupno 7.023,12 eura.

U četvrtom slučaju, odgovorna osoba pravne osobe prijavila je da su s bankovne kartice udruge obavljene tri neovlaštene transakcije i počinjena materijalna šteta u iznosu od 2.198,33 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti navedenih događaja i pronalaska počinitelja.

Građane još jednom upozoravamo da budu sumnjičavi prema pozivima osoba koje se preko telefona predstavljaju kao djelatnici institucija.

Nepoznatim osobama ne ustupajte svoje podatke i brojeve svojih bankovnih računa, osobito PIN-ove, jednokratne autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica i CVC brojeve.

Više savjeta i informacija kako se zaštititi možete pronaći na stranicama PU splitsko-dalmatinske: Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?