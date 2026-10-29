Splitska policija uhitila vozača BMW-a koji je 13 puta kažnjavan, sud ga pustio na slobodu

Splitska policija ponovno je zaustavila 45-godišnjeg vozača BMW-a koji je u posljednje četiri godine čak 13 puta pravomoćno kažnjen zbog prometnih prekršaja. Iako je policija zatražila njegovo zadržavanje i izricanje zatvorske kazne, sud ga je pustio na slobodu.

Sve se dogodilo u subotu, 24. listopada, oko 21:45 sati na području Splita, kada su policijski službenici zaustavili BMW kojim je upravljao 45-godišnjak, otprije poznat policiji zbog kaznenih i prekršajnih prijava.

Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droga, nakon čega je vozač odbio liječnički pregled te davanje uzoraka krvi i urina radi daljnje analize. Policija je također utvrdila da je upravljao automobilom iako mu je istekla vozačka dozvola.

Čak 13 pravomoćnih kazni u četiri godine

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja. Naime, 45-godišnjak je u protekle četiri godine 13 puta pravomoćno kažnjen zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Zbog učestalog ponavljanja prekršaja policija ga je uhitila te u nedjelju, 25. listopada, u žurnom postupku dovela pred nadležni sud.

Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prometnih prekršaja te da mu se izrekne kazna zatvora.

Sud, međutim, nije prihvatio prijedlog za zadržavanje, nego je odlučio 45-godišnjaka pustiti na slobodu.

O njegovoj odgovornosti za prekršaje odlučivat će se naknadno, u redovnom sudskom postupku.