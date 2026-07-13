Splitska policija uhitila prevarante koji su starici (80) uzeli 32.540 eura! Doznajemo sve detalje akcije

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske uhitili su dvije osobe, državljane Sjeverne Makedonije, koje su 80-godišnjakinju dovele u stanje straha i uznemirenosti kako bi joj otuđile novac.

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni su starici lažno prikazali da se njezina bliska članica obitelji nalazi u opasnosti. Izmišljanjem hitne situacije i manipulacijom izazvali su kod nje osjećaj straha te je naveli da im preda novac koji je čuvala u kući.

Oštećena 80-godišnjakinja u subotu, 11. srpnja 2026. godine, pristupila je u policijsku postaju u Splitu i prijavila da je istoga dana nepoznatom muškarcu koji je došao u njezin dom predala više od 30 tisuća eura.

Prije njegova dolaska zaprimila je telefonski poziv tijekom kojeg joj je rečeno da njezina kći mora platiti operaciju nakon što je slomila nogu. Muškarac s kojim je razgovarala kazao joj je da novac preda osobi koja će doći na njezinu adresu, uz izričitu uputu da nikome ne govori što se dogodilo niti što predaje.

Nakon što je preuzeo novac, muškarac je, prema dobivenim uputama, napustio područje Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Policijski službenici odmah su poduzeli mjere nadzora, što je rezultiralo zajedničkim postupanjem s kolegama iz Policijske uprave zadarske. Na području Zadra uhićene su dvije osobe koje su potom dovedene u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je riječ o stranim državljanima povezanim s prijevarom počinjenom na području Splita. Otuđeni novac pronađen je i vraćen oštećenoj osobi, a riječ je o iznosu od 32.540 eura. Tijekom istrage obavljene su i pretrage stana kojim se osumnjičeni koriste.

Utvrđena je osnovana sumnja da su 41-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje državljani Sjeverne Makedonije, počinili kazneno djelo prijevare. Uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

Policija ponovno upozorava građane na oprez, posebno starije osobe, te ih poziva da u slučaju ovakvih poziva ne donose odluke pod pritiskom i odmah provjere informacije.

Počinitelji ovakvih prijevara često zovu više puta, stvaraju osjećaj panike i lažno prikazuju da su članovi obitelji u opasnosti. Cilj im je uvjeriti žrtve da će svojim postupkom „pomoći“ djeci ili bliskim osobama ako im predaju novac.

Policija poziva građane da o ovakvim načinima prijevare obavijeste starije članove svojih obitelji kako bi se spriječili novi slučajevi.