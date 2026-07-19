Splitska policija u žestokoj kontroli: Masovno 'padali' motociklisti, evo zbog čega

Uz vikend aktivnosti kontrole sudionika prometa na cestama, policijski službenici su u noći sa subote na nedjelju, proveli posebno planiranu akciju u kojoj su bili usmjereni na provjeru tehničke ispravnosti vozila koja sudjeluju na cestama, posebno motocikala i mopeda.

U akciji nadzora i kontrole koja je sinoć provedena na području Splita 81 vozač je sankcioniran zbog počinjenja prometnih prekršaja, od čega 54 vozača motocikala i mopeda.

Uz potporu djelatnika stanice za tehnički pregled, proveden je izvanredni tehnički pregled na 35 vozila, od čega 30 motocikala.

Kod 30 vozila utvrđena je tehnička neispravnost. Tijekom izvanrednih pregleda na 19 vozila su utvrđene nedopuštene preinake odnosno utvrđen je neispravni ispušni sustav zbog kojeg vozila tijekom vožnje proizvode visoku razinu buke. Uz to tijekom akcije još su 22 vozača sankcionirana zbog uklanjanja dB killera.

Iz prometa je privremeno isključeno 27 vozila, oduzete su im registarske oznake dok ne otklone utvrđene nedostatke.

Ovo je nastavak intenzivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje razine sigurnosti motociklista u cestovnom prometu, ali i sprječavanja narušavanja noćnog mira građana uvjetovano visokom razinom buke koju proizvode pojedini sudionici u prometu. Od početka ove godine sankcionirali smo preko 3.000 prekršaja motociklista.

Sve sudionike prometa pozivamo na poštivanje propisa jer nastavljamo s ovakvim aktivnostima.

U dvije noći vikenda 115 vozača isključeno iz prometa zbog alkohola i droge

"U protekle dvije noći na području Županije 115 vozača je isključeno iz prometa i kažnjeno jer su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droge u organizmu. Najviše u Splitu, zatim u Sinju, Imotskom, Solinu i Kaštelima.

Pojačane aktivnosti kontrole prometa nastavljamo i večeras na području čitave Županije", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.