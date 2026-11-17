Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac u subotu, 14. studenoga, oko 23 sata u mjestu Dusina zaustavili su 31-godišnjeg vozača koji je, unatoč ranijim sankcijama, ponovno sjeo za volan bez prava na upravljanje vozilom. Uz to, nakon pozitivnog preliminarnog testa na droge odbio je liječnički pregled.

Kako je izvijestila policija, 31-godišnjak je upravljao osobnim automobilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do 2027. godine zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Tijekom policijskog postupanja preliminarni test pokazao je prisutnost droga u organizmu. Međutim, vozač je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne liječničkom pregledu radi analize.

Nije mu prvi put: Policija ga već dvaput zatekla u prekršaju

Posebno zabrinjava činjenica da 31-godišnjaku ovo nije prvi susret s policijom zbog vožnje bez prava na upravljanje.

Naime, u siječnju ove godine već je zatečen u istom prekršaju, zbog čega je pravomoćno kažnjen. Za jednak prekršaj počinjen u veljači 2026. godine protiv njega se još vodi prekršajni postupak.

Unatoč tome, ponovno je zatečen za upravljačem.

Policija tražila najmanje 60 dana zatvora i 5.300 eura kazne

Nakon posljednjeg prekršaja 31-godišnjak je uhićen te u nedjelju, 15. studenoga, priveden nadležnom sudu.

Policija je predložila njegovo zadržavanje, ukupnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 60 dana te novčanu kaznu od 5.300 eura.

Međutim, sud je nakon saslušanja donio drukčiju odluku.

Vozaču je izrečena ukupna kazna zatvora u trajanju od 60 dana, ali uvjetno, nakon čega je pušten na slobodu.

Tako je 31-godišnjak, unatoč ponovljenim prekršajima i policijskom prijedlogu za strože kažnjavanje, nakon saslušanja napustio sud bez odlaska na izdržavanje zatvorske kazne.