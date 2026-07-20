Splitska policija tražila stroge sankcije za 54-godišnjaka. Zaustavljen usred bijela dana, a sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici Postaje prometne policije Split 18. srpnja 2026. godine oko 10.10 sati u Splitu zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 54-godišnjak.

Nadzorom je utvrđeno kako vozač upravlja vozilom unatoč važećoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Mjera mu je izrečena nakon što je dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Vozač je uhićen i priveden nadležnom sudu. Policija je podnijela optužni prijedlog kojim traži zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu od 130 eura, novu zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca te trajno oduzimanje osobnog vozila.

Prijedlog za trajno oduzimanje automobila policija je obrazložila njegovom ranijom pravomoćnom prekršajnom kažnjavanošću.

Sud je 54-godišnjaka pustio na slobodu, dok će odluka o njegovoj prekršajnoj odgovornosti i predloženim sankcijama biti donesena naknadno.