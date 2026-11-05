Splitska policija traži pomoć: Prepoznajete li muškarca s fotografije?

U autobusu javnog gradskog prijevoza na području Splita, 07.rujna 2026. godine, oko 17:38 sati, u blizini Hercegovačke ulica evidentiran je događaj narušavanja javnog reda i mira i počinjenja prekršaja.

"Osoba na fotografiji dovodi se u vezu s događajem radi čega pozivamo građane da ukoliko imaju saznanja o ovoj osobi o tome obavijeste policiju na broj 192 ili na e-mail splitsko-dalmatinska@policija.hr", poručuju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.