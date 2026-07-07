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Splitska policija traži ovog muškarca: Mogao bi imati važna saznanja o događaju u centru grada

Prepoznajete li osobu s fotografije?

U Splitu, 18. travnja 2026. godine, na području Ulice kralja Tomislava i Klaićeve poljane, došlo je do narušavanja javnog reda i mira.

Na fotografijama je muškarac za kojega se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom događaju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.

Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr

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