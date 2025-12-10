Splitska policija traži ovog čovjeka, ne približavajte mu se

Splitska policija u ovom trenutku traži osobu s fotografije čiji profil je objavljen na NENO evidenciji https://nestali.gov.hr/nestale-osobe-403/403?osoba_id=14271

"Pozivamo građane da ukoliko uoče osobu s fotografije da joj se ne približavaju, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192.

Također, ukoliko posjedujete informacije o navedenoj osobi ili imate korisna saznanja, pozivamo vas da o tome odmah obavijestite policiju na broj 192", javljaju iz policije.