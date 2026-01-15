Splitska policija traga za nestalim 18-godišnjakom: 'Ako imate informacije gdje se nalazi, odmah obavijestite policiju'

Policija poduzima mjere i radnje u cilju pronalaska osobe čiji podaci i fotografija su objavljeni na NENO-Nacionalna evidencija nestalih osoba, izvijestili su iz splitske policije.

Riječ je o Slavenu Iliću (rođen 2008. godine), čiji je nestanak prijavljen 16. prosinca 2025. godine na području Splita.

Slaven Ilić rođen je u Splitu, hrvatski je državljanin, a ima prijavljeno prebivalište u Hvaru. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Kao okolnost nestanka navedeno je udaljenje s mjesta prebivališta u nepoznato.

"Molimo građane da ukoliko imaju informacije o osobi ili imaju informacije gdje se isti trenutno nalazi, da o tome odmah obavijeste policiju na broj 192 ili najbližu policijsku postaju", pozivaju iz PU splitsko-dalmatinske.