Splitska policija sutra zaustavlja vozače, ali ne zbog kazni. Ako budete dobri, čeka vas nagrada

U srijedu, 21. listopada 2026. godine, obilježava se Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa, čiji je cilj podizanje svijesti svih sudionika u prometu o važnosti poštivanja prometnih propisa, odgovornog ponašanja i međusobnog uvažavanja, radi smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja na cestama.

Tim povodom Policijska uprava splitsko-dalmatinska provest će preventivne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti sigurnog sudjelovanja u cestovnom prometu.

Tijekom aktivnosti predstavit će se stanje sigurnosti cestovnog prometa u 2026. godini, s posebnim osvrtom na najčešća rizična ponašanja koja dovode do najtežih prometnih nesreća. Istaknut će se i važnost odgovornog, defenzivnog i humanog ponašanja svih sudionika u prometu, s ciljem sprječavanja prometnih nesreća i njihovih najtežih posljedica.

U sklopu preventivnih aktivnosti vozačima koji poštuju prometne propise i odgovorno sudjeluju u prometu bit će uručeni simbolični darovi, a njihovo će se ponašanje pohvaliti kao primjer pozitivne prometne kulture.

Pozivamo građane da se uključe u preventivne aktivnosti, razgovaraju s policijskim službenicima i svojim odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti cestovnog prometa.