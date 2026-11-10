Splitska policija privela još pet osoba zbog skandalozne povorke uoči utakmice HaAjaxajduka i

Splitska policija privela je još pet osoba koje dovodi u vezu s javnim poticanjem na nasilje i mržnju tijekom navijačke povorke održane uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu.

Nad privedenima je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju okolnosti njihova sudjelovanja u događajima od 15. listopada.

Podsjetimo, navijači su se toga dana organizirano kretali splitskim ulicama uoči nogometnog susreta na Poljudu. Povorku su obilježili incidenti, uključujući uzvikivanje nacističkih i antisemitskih parola.

Pozornost je privukao i prizor automobila na kojem su navijači prevozili lijes s natpisom „Ajax”.

Lijes je potom bačen s vozila, nakon čega su ga pojedini sudionici povorke gazili.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o identitetu privedenih osoba ni njihovoj pojedinačnoj ulozi u događaju.