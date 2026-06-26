Splitska policija predložila zatvor i oduzimanje motora za Kaštelanina, sud ga nakon saslušanja pustio na slobodu

U srijedu, 24. lipnja 2026. godine u 21.55 sati na području Kaštel Novog policijski službenici postupali su prema 41-godišnjem vozaču motocikla. Nakon što su ga zaustavili, provjerom i kontrolom utvrđeno je da je upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije te da je na zahtjev policijskog službenika odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga i lijekova u organizmu, kao i liječnički pregled radi analize.

Također, kod sebe nije imao osobnu iskaznicu koju bi dao na uvid policijskim službenicima.

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S obzirom na težinu počinjenih prekršaja, vozač je odmah isključen iz prometa, uhićen te smješten u prostorije za zadržavanje, a motocikl mu je privremeno oduzet. Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, koji je do sada četiri puta pravomoćno kažnjavan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje i odbijanja testiranja na prisutnost droga.

Policija je protiv njega u ovom predmetu podnijela optužni prijedlog te je u žurnom postupku priveden pred sud. S obzirom na njegovu izraženu upornost u činjenju istovrsnih prekršaja te činjenicu da ga dosadašnje sankcije i pravomoćne presude nisu odvratile od protupravnog ponašanja u prometu, sudu je predloženo određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, ukupne novčane kazne u iznosu od 2.670 eura te zaštitne mjere oduzimanja vozila.

Sud ga je, nakon saslušanja, pustio na slobodu te osudio na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 90 dana i novčanu kaznu, a motocikl mu je trajno oduzet. Po pravomoćnosti odluke, motocikl postaje vlasništvo Republike Hrvatske.